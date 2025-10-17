المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
"أعلم عنها الكثير".. توروب يكشف تجربته الوحيدة في أفريقيا قبل تدريب الأهلي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:16 م 17/10/2025
ييس توروب

ييس توروب يتحدث عن تجربته في أفريقيا

كشف الدنماركي ييس توروب المدير الفني الجديد للنادي الأهلي أن رحلته إلى بوروندي لم تكن هي الأولى على الإطلاق خلال مسيرته كمدير فني من أجل اللعب في القارة الأفريقية.

ويحل الأهلي ضيفًا على إيجل نوار على استاد بوجومبورا الدولي في الرابعة عصر غدٍ السبت في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا لنسخة "2025-2026".

وتعد هذه هي المباراة الأولى لتوروب مع الأهلي بعد التعاقد معه لمدة عامين ونصف.

قائمة توروب الأولى.. الأهلي يضم 24 لاعبًا لمواجهة إيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا

تجربة توروب في أفريقيا

وقال توروب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في بوروندي اليوم الجمعة: "هذه ليست المرة الأولى التي آتي فيها إلى أفريقيا، لقد أتيت من قبل وأعلم عنها الكثير، لدي خبرة سابقة اكتسبتها من العمل في صفوف أوجسبورج الألماني".

وأضاف: "عسكرنا مع أوجسبورج في جنوب أفريقيا، ولعبت مباريات أمام أندية أفريقية خلال هذا التوقيت، وبالتالي لدي خبرة عن الكرة الأفريقية".

وأكمل: "أيضًا أن أعلم قيمة هذه البطولة وأهميتها بالنسبة للأهلي وجماهيره، وكما قلت من قبل فأنا والجهاز المعاون لي نمتلك فكرة كبيرة للغاية عن الفريق الذي سنلعب أمامه في بوروندي."

ييس توروب واجه يانج أفريكانز وتي إس جالاكسي

وتولى ييس توروب تدريب أوجسبورج الألماني في فترة سابقة، وأقام معسكرا إعدادا في جنوب أفريقيا قبل موسم 2024-2025.

وخاض توروب مباراتين أمام يانج أفريكانز التنزاني وفاز الفريق بنتيجة 2-1، وخسر أمام تي إس جالاكسي الجنوب أفريقي بنفس النتيجة.

الأهلي دوري أبطال أفريقيا موعد مباراة الأهلي المقبلة إيجل نوار ييس توروب مباريات الأهلي القادمة موعد مباراة الاهلى القادمة

