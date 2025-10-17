كشف الدنماركي ييس توروب المدير الفني الجديد للنادي الأهلي أن رحلته إلى بوروندي لم تكن هي الأولى على الإطلاق خلال مسيرته كمدير فني من أجل اللعب في القارة الأفريقية.

ويحل الأهلي ضيفًا على إيجل نوار على استاد بوجومبورا الدولي في الرابعة عصر غدٍ السبت في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا لنسخة "2025-2026".

وتعد هذه هي المباراة الأولى لتوروب مع الأهلي بعد التعاقد معه لمدة عامين ونصف.

تجربة توروب في أفريقيا

وقال توروب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في بوروندي اليوم الجمعة: "هذه ليست المرة الأولى التي آتي فيها إلى أفريقيا، لقد أتيت من قبل وأعلم عنها الكثير، لدي خبرة سابقة اكتسبتها من العمل في صفوف أوجسبورج الألماني".

وأضاف: "عسكرنا مع أوجسبورج في جنوب أفريقيا، ولعبت مباريات أمام أندية أفريقية خلال هذا التوقيت، وبالتالي لدي خبرة عن الكرة الأفريقية".

وأكمل: "أيضًا أن أعلم قيمة هذه البطولة وأهميتها بالنسبة للأهلي وجماهيره، وكما قلت من قبل فأنا والجهاز المعاون لي نمتلك فكرة كبيرة للغاية عن الفريق الذي سنلعب أمامه في بوروندي."

ييس توروب واجه يانج أفريكانز وتي إس جالاكسي

وتولى ييس توروب تدريب أوجسبورج الألماني في فترة سابقة، وأقام معسكرا إعدادا في جنوب أفريقيا قبل موسم 2024-2025.

وخاض توروب مباراتين أمام يانج أفريكانز التنزاني وفاز الفريق بنتيجة 2-1، وخسر أمام تي إس جالاكسي الجنوب أفريقي بنفس النتيجة.