كشف الجهاز الفني لنادي إيجل نوار البوروندي، بقيادة جيمي ندايزي، عن تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي، في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل فريق الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره إيجل نوار ماكامبا البوروندي، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من منافسات دوري أبطال أفريقيا، ويقام اللقاء على أرضية ملعب بوجومبورا الدولي "إنواري".

وتخطى إيجل نوار البوروندي نظيره أساس الجيبوتي، في مرحلة الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال أفريقيا، بأفضلية التسجيل خارج الديار بعد أن تعادل الثنائي في مجموع المواجهتين.

تشكيل إيجل نوار أمام الأهلي

استقر الجهاز الفني لنادي إيجل نوار البوروندي، على التشكيل الذي سيدخل به الفريق المباراة أمام الأهلي، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمر رمضان

خط الدفاع: نيكولا إيراجي كانياموكِنغِه، جان ناهيمانا، دجوما نزييمانَا، ستيفان كايِمبا.

خط الوسط: كيتا بوكورو، رادجابو إينينهازوي، كريم كامانا.

خط الهجوم: سوسْتين نداييكنغوروكيي، سعيدي فاتاكي، عبدي إينيزا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أوليموينغو حكيمانا، كفين إيكويتونغيي، بوكورو سامير، كاكوي أوتوندو، جان دي ديو موكيزا، إيميه بارفيه إيراكوزي، ندانو مبيسو غلودي، غاي إيشييموي، دلفين موكونو.