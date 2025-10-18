المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الأفريقي
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
نهضة بركان

نهضة بركان

دوري أبطال أفريقيا
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
16:00
الأهلي

الأهلي

الكونفيدرالية الأفريقية
ديكيداها

ديكيداها

- -
19:00
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

0 3
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
17:15
جيرونا

جيرونا

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

0 0
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
19:30
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
17:45
الهلال

الهلال

بالقوة الضاربة.. تشكيل إيجل نوار أمام الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

03:50 م 18/10/2025
إيجل نوار

فريق إيجل نوار

كشف الجهاز الفني لنادي إيجل نوار البوروندي، بقيادة جيمي ندايزي، عن تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي، في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل فريق الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره إيجل نوار ماكامبا البوروندي، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من منافسات دوري أبطال أفريقيا، ويقام اللقاء على أرضية ملعب بوجومبورا الدولي "إنواري".

وتخطى إيجل نوار البوروندي نظيره أساس الجيبوتي، في مرحلة الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال أفريقيا، بأفضلية التسجيل خارج الديار بعد أن تعادل الثنائي في مجموع المواجهتين.

تشكيل إيجل نوار أمام الأهلي

استقر الجهاز الفني لنادي إيجل نوار البوروندي، على التشكيل الذي سيدخل به الفريق المباراة أمام الأهلي، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمر رمضان

خط الدفاع: نيكولا إيراجي كانياموكِنغِه، جان ناهيمانا، دجوما نزييمانَا، ستيفان كايِمبا.

خط الوسط: كيتا بوكورو، رادجابو إينينهازوي، كريم كامانا.

خط الهجوم: سوسْتين نداييكنغوروكيي، سعيدي فاتاكي، عبدي إينيزا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أوليموينغو حكيمانا، كفين إيكويتونغيي، بوكورو سامير، كاكوي أوتوندو، جان دي ديو موكيزا، إيميه بارفيه إيراكوزي، ندانو مبيسو غلودي، غاي إيشييموي، دلفين موكونو.

مباراة أيجل نوار ماكامبا القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا إيجل نوار

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

0 0
إيفرتون

إيفرتون

11

نيكو أوريلي سدد كرة يسارية صاروخية من خارج منطقة الجزاء ولكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر بقليل إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
الأهلي

الأهلي

50

نشاط هجومي لفريق ايجل نوار في الشوط الثاني مقارنة بالشوط الاول والذي كان يعتمدوا فيه على الدفاع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
