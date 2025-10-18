أعرب ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتحقيق الفوز الأول في مشواره، مع الفريق على حساب إيجل نوار البوروندي.

وفاز الأهلي بهدف نظيف أمام إيجل نوار في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال توروب في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "قدمنا شوطًا أول جيدًا، ونجحنا في الوصول إلى المرمى وخلق عدد من الفرص، لكني لست راضيًا تمامًا عن أداء الفريق في الشوط الثاني، بعدما منحنا المنافس فرصة للتقدم ومحاولة تهديد مرمانا".

وأضاف المدير الفني للأهلي: "كرة القدم الحديثة لا تعرف معنى "المباراة السهلة"، وقد تحدثت عن ذلك بالأمس في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، وأكدت أننا سنخوض مواجهة قوية أمام فريق منظم يمتلك دوافع كبيرة".

وأوضح توروب: "مباراة اليوم تُعد الشوط الأول من المواجهة، ولا يزال أمامنا شوط ثاني في القاهرة سنعمل خلاله مع الجهاز المعاون واللاعبين على تحقيق الفوز والتأهل إلى دور المجموعات".

واختتم المدير الفني حديثه بتوجيه الشكر إلى دولة بوروندي وشعبها على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مؤكدًا سعادته بالأجواء الرائعة والحضور الجماهيري الذي أضفى طابعًا مميزًا على المباراة، مشيرًا إلى أن هذه البداية تمثل دافعًا قويًّا لمواصلة العمل وتحقيق أهدافنا في البطولة.