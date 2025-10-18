يرى محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك السابق، أن فريق الأهلي الحالي يشبه جيل محمد أبو تريكة ومحمد بركات في الفريق الأحمر.

وقال شيكابالا عبر قناة إم بي سي مصر2: "الأهلي حقق فوزًا معنويًا أمام إيجل نوار، لأن المدرب الجديد يحتاج دائمًا لبداية تدفعه وتترك بصمة لدى الجماهير".

وأضاف: "أرى أن الأهلي يمتلك فريق قوي جدًا، لكنه يحتاج إلى مدرب شخصيته قوية، للتعامل مع كل هؤلاء النجوم".

وشدد: "ريبيرو لم يكن شخصية النادي الأهلي، وكان بعيدًا عن الفريق تمامًا، وتواجده أثّر كثيرًا".

وأتم:"الفريق الحالي للأهلي، يحتاج مدرب مثل مانويل جوزيه، لأنه يشبه جيل أبو تريكة وبركات، لو أي مدرب آخر غير جوزيه وقتها كان سيتعب مع تلك النجوم".

وفاز الأهلي بهدف نظيف أمام إيجل نوار، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقاد الدنماركي ييس توروب، الأهلي لأول مرة في مباراة إيجل نوار بالأمس، بعدما تولى تدريب الفريق في الأسبوع الماضي.

ويلعب الأهلي أمام الاتحاد السكندري، يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة في الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز.