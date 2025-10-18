رسميا.. طبيب الأهلي يعلن إصابة شريف في العضلة الضامة

كشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طبيعة إصابة محمد شريف، مهاجم الفريق، التي تعرض لها خلال مباراة إيجل نوار البوروندي.

وكان الأهلي قد فاز على إيجل البوروندي بنتيجة 1-0 في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في القاهرة يوم السبت المقبل.

ونقل الموقع الرسمي للأهلي تصريحات أحمد جاب الله التي قال فيها: "الأشعة التي خضع لها شريف أثبتت إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة".

وأضاف طبيب الأهلي أن اللاعب سيخضع خلال الفترة المقبلة لبرنامج علاجي وتأهيلي، تمهيدًا لعودته إلى المشاركة في التدريبات الجماعية فور تحسن حالته الطبية.

وكان محمد شريف قد شعر بآلام عضلية خلال مشاركته مع الفريق أمام إيجل نوار البوروندي في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، واضطر الجهاز الفني إلى استبداله للحفاظ عليه ومنعًا لتفاقم الإصابة.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري، المقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.