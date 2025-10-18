المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

0 2
02:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
منتدى درب سلطان

منتدى درب سلطان

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

- -
22:00
برينتفورد

برينتفورد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشرطة

الشرطة

1 2
19:00
الاتحاد

الاتحاد

الدوري الإسباني
ألافيس

ألافيس

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

0 2
19:00
تراكتور

تراكتور

دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:15
الغرافة

الغرافة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رسميا.. طبيب الأهلي يعلن إصابة شريف في العضلة الضامة

محمد جلال

كتب - محمد جلال

06:40 م 20/10/2025
إصابة محمد شريف مهاجم الأهلي

محمد شريف - لاعب الأهلي

كشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طبيعة إصابة محمد شريف، مهاجم الفريق، التي تعرض لها خلال مباراة إيجل نوار البوروندي.

وكان الأهلي قد فاز على إيجل البوروندي بنتيجة 1-0 في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في القاهرة يوم السبت المقبل.

ونقل الموقع الرسمي للأهلي تصريحات أحمد جاب الله التي قال فيها: "الأشعة التي خضع لها شريف أثبتت إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة".

وأضاف طبيب الأهلي أن اللاعب سيخضع خلال الفترة المقبلة لبرنامج علاجي وتأهيلي، تمهيدًا لعودته إلى المشاركة في التدريبات الجماعية فور تحسن حالته الطبية.

وكان محمد شريف قد شعر بآلام عضلية خلال مشاركته مع الفريق أمام إيجل نوار البوروندي في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، واضطر الجهاز الفني إلى استبداله للحفاظ عليه ومنعًا لتفاقم الإصابة.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري، المقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا الدوري المصري محمد شريف إيجل نوار

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
الشرطة

الشرطة

1 2
الاتحاد

الاتحاد

37

ضغط متواصل من جانب فريق الاتحاد

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg