حقق النادي الأهلي فوزاً ثميناً على نظيره الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الدوري المصري.

والتقى الأهلي مع الاتحاد السكندري، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري المصري، على "ستاد القاهرة الدولي".

واقتنص الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة من 10 مباريات.

موعد المباراة المقبلة للأهلي بعد الفوز على الاتحاد السكندري

وعقب انتصار الأهلي على الاتحاد السكندري، يستعد الفريق الأحمر لمواجهة على المستوى الأفريقي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أيجل نوار البوروندي، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع أيجل نوار، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ملعب "ستاد القاهرة الدولي".

وكان الأهلي حقق الفوز في مباراة الذهاب أمام أيجل نوار بنتيجة (1-0).