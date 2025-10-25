المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
إصابة مزدوجة.. الأهلي يعلن سبب غياب محمد الشناوي عن مباراة إيجل نوار

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

10:15 م 24/10/2025
محمد الشناوي حارس الأهلي

محمد الشناوي حارس الأهلي

كشف وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن سبب غياب محمد الشناوي حارس مرمى القلعة الحمراء، عن مواجهة إيجل نوار البوروندي، غدًا السبت، في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات عبر موقع الأهلي الرسمي، إن محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم، يغيب عن مباراة إيجل نوار بسبب معاناته من إجهاد شديد، بجانب تعرضه لنزلة برد.

وأكد مدير الكرة أن الجهاز الفني فضل منح الشناوي الراحة اللازمة حتى يتعافى بشكل تام، على أن يكون جاهزًا للمباريات المقبلة.

ويلتقي الأهلي مع إيجل نوار البوروندي في الثامنة من مساء غد السبت في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد انتصر خارج ملعبه على حساب إيجل نوار، بنتيجة 1-0، بهدف عكسي سجله مدافع أصحاب الأرض بعد كرة عرضية من محمد هاني.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي محمد الشناوي مباراة الأهلي وإيجل نوار

