يستعد الأهلي لخوض مباراة حاسمة أمام إيجل نوار البوروندي للمنافسة على بطاقة التأهل إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يستضيف إيجل نوار، السبت، في إياب دور الـ32 (الدور التمهيدي الثاني) لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان "نسر الجزيرة" قد عاد من مواجهة "النسر الأسود" منتصرا بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي، ليدخل "موقعة النسور" في الإياب في وضع أفضل يقربه من التأهل.

موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وإيجل نوار

تقام مباراة الأهلي وإيجل نوار على استاد القاهرة الدولي، وتنطلق في تمام الساعة 8 مساء، ويديرها طاقم تحكيم بقيادة السنغالي عيسى سي.

وتنقل أحداث مباراة الأهلي والفريق البوروندي عبر شبكة قنوات "أون سبورت" التي حصلت على حقوق بث المباراة في دوري أبطال أفريقيا.

ويمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي وإيجل نوار في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، عبر قناة "أون سبورت 1".