علق الدنماركي ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي على التأهل إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على إيجل نوار البوروندي.

وانتصر الأهلي على إيجل نوار بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وسجل هدف المارد الأحمر عمر كمال عبدالواحد في الدقيقة 58.

وكان الأهلي تفوق على إيجل نوار ذهابًا بنتيجة 1-0، ليعبر إلى دور المجموعات بـ2-0 بمجموع مباراتي دور الـ32.

بـ 10 لاعبين.. الأهلي يتأهل إلى مجموعات الأبطال على حساب إيجل نوار (فيديو)

وقال توروب في المؤتمر الصحفي: "حققنا هدفنا بالتأهل إلى دور المجموعات وهذا كان هو المطلوب".

وأضاف: "خضنا أكثر من 75 دقيقة بـ10 لاعبين، ونجحنا في التعامل مع الأمر الواقع ونظمنا أنفسنا دفاعيًّا بشكل مميز".

وأكمل: "أشكر اللاعبين على الأداء رغم صعوبة اللقاء، وعمر كمال عبد الواحد الذي نجح في استغلال فرصة الهدف بشكل مثالي".

وتابع: "الأداء كان جيدًا رغم النقص العددي، والفريق تحكم في رتم اللقاء رغم التغييرات في التشكيل، لمنح الفرصة للجميع والحصول على الراحة للبعض الآخر، وهو ما يثبت أن الأهلي يمتلك عناصر مميزة في قائمته".

وأكد توروب أنه يختار لكل مباراة المجموعة التي تناسبها من اللاعبين، ولديه مرونة كبيرة في إدارة الأمور الفنية.

واستكمل: "كل مباراة تمثل فرصة للتعلم والتطور، حققنا الفوز في 3 مباريات والمهم هو تحقيق الانتصارات، وفي نفس الوقت نتطور بشكل مستمر، ونختار التشكيل الأنسب لكل لقاء".

وأوضح توروب أنه يثق في جميع اللاعبين بقائمة الأهلي، مشيرًا إلى أنه يقوم بالتدوير في التشكيلة وفقًا لحسابات كل مباراة.

تحية توروب ورد فعل جراديشار.. لقطات من مباراة الأهلي وإيجل نوار (صور)