تابعوا معنا تغطية مباشرة لنتائج الفرق المشاركة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا نسخة موسم 2025-2026.

وكان فريق الأهلي تأهل إلى دور المجموعات عقب الفوز على إيجل نوار البورندي بنتيجة (2-0) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

في المقابل، ينتظر فريق بيراميدز خوض لقاء الذهاب من المسابقة عندما يلعب ضد التأمين الأثيوبي حيث من المقرر أن تقام مباراتي الذهاب والإياب في القاهرة بمواقفة "كاف".

ويتبقى فقط تحديد مقعدين نحو الوصول لدور المجموعات وتحديدًا بيراميدز ونهضة بركان بعد خوضهما لقاء السوبر الأفريقي مؤخرًا والذي شهد فوز الفريق "السماوي" باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

ومن المقرر أن تقام قرعة دوري أبطال أفريقيا في مدينة "جوهانسبرج" بجنوب أفريقيا في الثالث من نوفمبر المقبل في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة.

