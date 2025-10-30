المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

كأس كاراباو
ليفربول

ليفربول

- -
22:45
كريستال بالاس

كريستال بالاس

كأس كاراباو
سوانزي سيتي

سوانزي سيتي

- -
22:45
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس كاراباو
أرسنال

أرسنال

- -
22:45
برايتون

برايتون

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

- -
23:05
موناكو

موناكو

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الفرنسي
لوريان

لوريان

- -
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

لحسم التأهل للمجموعات.. ماذا يحدث في حالة التعادل بين بيراميدز والتأمين الإثيوبي؟

محمد جلال

كتب - محمد جلال

05:29 م 29/10/2025
بيراميدز

بيراميدز - صورة أرشيفية

يستعد نادي بيراميدز لمواجهة التأمين الإثيوبي، مساء الغد الخميس، في إطار مباريات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان بيراميدز قد تعادل بهدف لمثله في مباراة الذهاب ضد التأمين الإثيوبي في لقاء أقيم على استاد الدفاع الجوي.

وخلال الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي، تقرر أن يرتدي نادي بيراميدز صاحب الأرض طاقمه الأساسي الأزرق في الأبيض بينما يرتدي حارس المرمى الأصفر الكامل.

وفي المقابل سيرتدي نادي التأمين الأثيوبي الأزرق الكامل، بينما سيرتدي حارس المرمى اللون الأصفر.

بالإضافة إلى ذلك تم التأكيد على أنه في حالة انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله وهي نتيجة الذهاب، سيتم اللجوء مباشرة لركلات الترجيح لحسم المتأهل لدور المجموعات.

يُشار إلى أن بيراميدز بدأ بطولة دوري أبطال أفريقيا من الدور التمهيدي الأول، حيث انتصر على الجيش الرواندي ذهابا بنتيجة 2-0، وفي الإياب كرر الفوز بنتيجة 3-0.

ويرغب فريق بيراميدز لإعداد لاعبيه جيدا خلال مباراتي التأمين الإثيوبي والاتحاد السكندري في الجولة الـ 13 للدوري المصري، قبل خوض بطولة السوبر المصري في الإمارات.

مباراة بيراميدز القادمة
دوري أبطال أفريقيا بيراميدز التأمين الإثيوبي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة بتروجت والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg