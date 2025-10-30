يستعد نادي بيراميدز لمواجهة التأمين الإثيوبي، مساء الغد الخميس، في إطار مباريات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان بيراميدز قد تعادل بهدف لمثله في مباراة الذهاب ضد التأمين الإثيوبي في لقاء أقيم على استاد الدفاع الجوي.

وخلال الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي، تقرر أن يرتدي نادي بيراميدز صاحب الأرض طاقمه الأساسي الأزرق في الأبيض بينما يرتدي حارس المرمى الأصفر الكامل.

وفي المقابل سيرتدي نادي التأمين الأثيوبي الأزرق الكامل، بينما سيرتدي حارس المرمى اللون الأصفر.

بالإضافة إلى ذلك تم التأكيد على أنه في حالة انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله وهي نتيجة الذهاب، سيتم اللجوء مباشرة لركلات الترجيح لحسم المتأهل لدور المجموعات.

يُشار إلى أن بيراميدز بدأ بطولة دوري أبطال أفريقيا من الدور التمهيدي الأول، حيث انتصر على الجيش الرواندي ذهابا بنتيجة 2-0، وفي الإياب كرر الفوز بنتيجة 3-0.

ويرغب فريق بيراميدز لإعداد لاعبيه جيدا خلال مباراتي التأمين الإثيوبي والاتحاد السكندري في الجولة الـ 13 للدوري المصري، قبل خوض بطولة السوبر المصري في الإمارات.