حسم فريق بيراميدز تأهله إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق الفوز مساء اليوم الخميس، على التأمين الإثيوبي بنتيجة 2-0 في الدور التمهيدي.

والتقى بيراميدز مساء اليوم الخميس، مع التأمين الإثيوبي، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مباريات إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-26.

وسجل مصطفى زيكو الهدف الأول في مباراة الإياب عند الدقيقة 12، بعدما استلم كرة عرضية أرسلها محمد الشيبي، قبل أن يضيف بيراميدز الهدف الثاني بعد عدة محاولات بخطأ عكسي للفريق الإثيوبي.

ليتأهل فريق بيراميدز إلى دور المجموعات بنتيجة 3-1، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 1-1.

وكان بيراميدز قد تأهل إلى الدور التمهيدي الثاني بعدما تخطى في الدور الأول فريق الجيش الرواندي حيث انتصر بيراميدز ذهابا بنتيجة 2-0، قبل أن يفوز في الإياب بنتيجة 3-0.

ويعد هذا التأهل الثالث لفريق بيراميدز على التوالي بعد 3 مشاركات فقط في البطولة القارية:

1- موسم 2023-24 تأهل إلى دور المجموعات وخرج منه.

2- موسم 2024-25.. تأهل إلى دور المجموعات وتوج باللقب في النهائي على حساب صنداونز الجنوب أفريقي.

3- موسم 2025-26.. تأهل إلى دور المجموعات بعد الفوز على الجيش الرواندي في الدور التمهيدي الأول، والتأمين الإثيوبي في الدور الثاني.

يشار إلى أن بيراميدز كان قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي، كما فاز أيضا بلقب كأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ، وكأس السوبر الأفريقي، كما أنه توج من قبل بلقب كأس مصر في الموسم قبل الماضي.

تفاصيل المباراة

بدأ بيراميدز المباراة بشكل ضاغط باحثا عن الهدف الأول، حيث أرسلت كرة عرضية من الجانب الأيمن استقبلها محمد حمدي وسددها بعيدة عن المرمى.

افتتح مصطفى زيكو أهداف المباراة عند الدقيقة 12، وذلك بعدما استقبل كرة عرضية من الجانب الأيمن من قبل محمد الشيبي.

بدأ بعد الهدف فريق التأمين الإثيوبي يستحوذ تدريجيا على الكرة من أجل تسجيل هدف التعادل، لكن الدفاع السماوي كان حاضرا في معظم الفرص.

وانتهى الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف دون رد، وفي حال استمرار نفس النتيجة سيتأهل بيراميدز إلى دور المجموعات.

التعديلات التي أجراها كل فريق في الشوط الثاني لم تكن كافية لتسجيل أي هدف، حيث سعى يورشيتش لتسجيل الهدف الثاني إلا أن دفاع الفريق الإثيوبي كان حاضرًا.

أخطر هجمات الشوط الثاني كانت في الدقيقة 77 عندما سدد الشيبي كرة قوية كادت أن تسكن الشباك لولا تألق حارس المرمى.

وفي الدقيقة 90+1 سجل فريق بيراميدز الهدف الثاني بنيران صديقة حيث أرسلت كرة ركنية سكنت الشباك بعدما اصطدمت بأحد مدافعي الفريق الإثيوبي.