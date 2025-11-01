المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بقيادة بيراميدز والأهلي.. تصنيف المتأهلين لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

11:57 م 01/11/2025
مباراة الأهلي وبيراميدز

مباراة الأهلي وبيراميدز - صورة أرشيفية

أكمل نادي نهضة بركان المغربي، عقد المتأهلين لمرحلة دور المجموعات، في بطولة دوري أفريقيا خلال الموسم الجاري، عقب تخطي عقبة أهلي طرابلس الليبي، بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

وتفوق نهضة بركان على حساب أهلي طرابلس، بهدفين مقابل هدف، في لقاء الإياب، مستفيدًا من تعادله ذهابًا بنتيجة 1-1.

ويتواجد على رأس الأندية المتأهلة لهذه المرحلة، فريق بيراميدز حامل اللقب، بالإضافة للنادي الأهلي الأكثر تتويجًا بالبطولة عبر التاريخ، وفريق ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، الذي خسر نهائي النسخة الماضية.

وجاء تصنيف الأندية المتأهلة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، على النحو التالي:

التصنيف الأول: الأهلي المصري، صنداونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، نهضة بركان المغربي.

التصنيف الثاني: بيراميدز المصري، الهلال السوداني، يانج أفريكانز التنزاني، سيمبا التنزاني

التصنيف الثالث: الجيش الملكي المغربي، مولودية الجزائر، ريفرز يونايتد النيجيري، بترو أتلتيكو الأنجولي

التصنيف الرابع: الملعب المالي، سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي، باور ديناموز الزامبي، شبيبة القبائل الجزائري

ومن المقرر إجراء مراسم قرعة بطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم الإثنين المقبل، الموافق 3 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بمدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا.

الأهلي
الأهلي
أخبار إحصائيات
الأهلي دوري أبطال أفريقيا بيراميدز

