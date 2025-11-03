المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
كأس العالم تحت 17 عاما
اليابان

اليابان

2 0
15:30
المغرب

المغرب

كأس العالم تحت 17 عاما
كوستاريكا

كوستاريكا

1 1
14:30
الامارات

الامارات

دوري أبطال آسيا للنخبة
الغرافة

الغرافة

0 1
20:15
الهلال

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

4 1
18:00
شباب الأهلي

شباب الأهلي

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

- -
21:45
كالياري

كالياري

كأس العالم تحت 17 عاما
قطر

قطر

0 1
17:45
إيطاليا

إيطاليا

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

- -
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
تراكتور

تراكتور

1 0
18:00
الشرطة

الشرطة

وليد صلاح الدين ليلا كورة: مجموعة الأهلي متوازنة.. والبطل يجب أن يفوز على كل الفرق

رمضان حسن

كتب - رمضان حسن

07:44 م 03/11/2025
وليد صلاح الدين - الأهلي

وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي

علق وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على قرعة دوري أبطال أفريقيا والتي جرت اليوم الإثنين في جنوب أفريقيا، مؤكدًا على مدى قوة المنافسة في البطولة.

وأسفرت قرعة دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، عن تواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية بمنافسات البطولة، إلى جانب يانج أفريكانز التنزاني، الجيش الملكي المغربي، وشبيبة القبائل الجزائري.

وأكد مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أن جميع المباريات صعبة، مشيرًا إلى أن مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا متوازنة.

رؤية الأهلي لقرعة دوري الأبطال

استهل وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، تصريحاته لـ"يلا كورة" قائلًا: "مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا متوازنة، وكل المباريات صعبة".

وأضاف مدير الكرة بالأهلي: "البطل يجب أن يفوز على كل الفرق والبطولة مهمة لنا ولجماهير النادي الأهلي".

مواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

الجولة الأولى: الأهلي ضد شبيبة القبائل - 21 أو 22 نوفمبر.

الجولة الثانية: الجيش الملكي ضد الأهلي - 28 أو 29 نوفمبر.

الجولة الثالثة: الأهلي ضد يانج أفريكانز - 23 أو 24 يناير.

الجولة الرابعة: يانج أفريكانز ضد الأهلي - 30 أو 31 يناير.

الجولة الخامسة: شبيبة القبائل ضد الأهلي - 6 أو 7 فبراير.

الجولة السادسة: الأهلي ضد الجيش الملكي - 13 أو 14 فبراير.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا وليد صلاح الدين

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
الغرافة

الغرافة

0 1
الهلال

الهلال

17

تسديدة قوية من سالم الدوسري خارج منطقة الجزاء وتمر الكرة أعلى المرمى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
