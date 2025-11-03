علق وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على قرعة دوري أبطال أفريقيا والتي جرت اليوم الإثنين في جنوب أفريقيا، مؤكدًا على مدى قوة المنافسة في البطولة.

وأسفرت قرعة دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، عن تواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية بمنافسات البطولة، إلى جانب يانج أفريكانز التنزاني، الجيش الملكي المغربي، وشبيبة القبائل الجزائري.

وأكد مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أن جميع المباريات صعبة، مشيرًا إلى أن مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا متوازنة.

رؤية الأهلي لقرعة دوري الأبطال

استهل وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، تصريحاته لـ"يلا كورة" قائلًا: "مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا متوازنة، وكل المباريات صعبة".

وأضاف مدير الكرة بالأهلي: "البطل يجب أن يفوز على كل الفرق والبطولة مهمة لنا ولجماهير النادي الأهلي".

مواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

الجولة الأولى: الأهلي ضد شبيبة القبائل - 21 أو 22 نوفمبر.

الجولة الثانية: الجيش الملكي ضد الأهلي - 28 أو 29 نوفمبر.

الجولة الثالثة: الأهلي ضد يانج أفريكانز - 23 أو 24 يناير.

الجولة الرابعة: يانج أفريكانز ضد الأهلي - 30 أو 31 يناير.

الجولة الخامسة: شبيبة القبائل ضد الأهلي - 6 أو 7 فبراير.

الجولة السادسة: الأهلي ضد الجيش الملكي - 13 أو 14 فبراير.