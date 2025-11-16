أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، القائمة النهائية لأفضل نادٍ في القارة السمراء، خلال عام 2025، والتي شهدت تواجد فريق بيراميدز.

بيراميدز ينافس على الأفضل في أفريقيا

كاف كشف عبر صفحته الرسمية على موقع "X"، عن القائمة النهائية التي تضم 3 أندية فقط، تنافس على جائزة الأفضل في أفريقيا لعام 2025.

وضمت القائمة أندية: بيراميدز، صنداونز الجنوب أفريقي ونهضة بركان المغربي.

ويعد بيراميدز الأقرب والأوفر حظًا للحصول على جائزة أفضل نادٍ في أفريقيا، بعدما توج بلقبي دوري الأبطال وكأس السوبر، على حساب صنداونز ونهضة بركان.

بينما صنداونز كان قد حل وصيفًا لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حين أن نهضة بركان كان قد توج بلقب كاس الكونفدرالية، ثم حل وصيفًا أمام بيراميدز في كأس السوبر.

ومن المقرر أن يقام حفل الأفضل في أفريقيا، مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 19 من شهر نوفمبر الجاري، في المغرب.