مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا
ألبانيا

ألبانيا

0 0
19:00
إنجلترا

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إذربيجان

إذربيجان

1 3
19:00
فرنسا

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

- -
21:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إيطاليا

إيطاليا

- -
21:45
النرويج

النرويج

تصفيات كأس العالم-أوروبا
المجر

المجر

2 3
16:00
أيرلندا

أيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

9 1
16:00
أرمينيا

أرمينيا

ينافس وصيفيه.. بيراميدز بالقائمة النهائية لأفضل نادٍ في أفريقيا

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

07:17 م 16/11/2025
بيراميدز بطلًا لدوري أبطال أفريقيا

بيراميدز مع لقب دوري أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، القائمة النهائية لأفضل نادٍ في القارة السمراء، خلال عام 2025، والتي شهدت تواجد فريق بيراميدز.

بيراميدز ينافس على الأفضل في أفريقيا

كاف كشف عبر صفحته الرسمية على موقع "X"، عن القائمة النهائية التي تضم 3 أندية فقط، تنافس على جائزة الأفضل في أفريقيا لعام 2025.

وضمت القائمة أندية: بيراميدز، صنداونز الجنوب أفريقي ونهضة بركان المغربي.

ويعد بيراميدز الأقرب والأوفر حظًا للحصول على جائزة أفضل نادٍ في أفريقيا، بعدما توج بلقبي دوري الأبطال وكأس السوبر، على حساب صنداونز ونهضة بركان.

بينما صنداونز كان قد حل وصيفًا لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حين أن نهضة بركان كان قد توج بلقب كاس الكونفدرالية، ثم حل وصيفًا أمام بيراميدز في كأس السوبر.

ومن المقرر أن يقام حفل الأفضل في أفريقيا، مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 19 من شهر نوفمبر الجاري، في المغرب.

دوري أبطال أفريقيا كاف صنداونز بيراميدز نهضة بركان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كأس الكونفدرالية الأفريقي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

التعليقات

مباشر
إذربيجان

إذربيجان

1 3
فرنسا

فرنسا

73

ثيو هيرنانديز أرسل عرضية أرضية بعد تنفيذ الركلة الحرة قابلها تورام بتسديدة ولكن الحارس تصدى لها بثبات

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
ألبانيا

ألبانيا

0 0
إنجلترا

إنجلترا

70

20 دقيقة متبقية على نهاية الشوط الثاني

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
