مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا
ألبانيا

ألبانيا

0 0
19:00
إنجلترا

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إذربيجان

إذربيجان

1 3
19:00
فرنسا

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

- -
21:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إيطاليا

إيطاليا

- -
21:45
النرويج

النرويج

تصفيات كأس العالم-أوروبا
المجر

المجر

2 3
16:00
أيرلندا

أيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

9 1
16:00
أرمينيا

أرمينيا

استبعاد إمام وثنائي بيراميدز.. الشيبي وماييلي ينافسان على أفضل لاعب في أفريقيا

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

07:57 م 16/11/2025
الشيبي فيستون

محمد الشيبي - فيستون ماييلي ثنائي بيراميدز

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، القائمة النهائية للمرشحين على جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا 2025، والتي تشهد تواجد ثنائي فريق بيراميدز.

أفضل لاعب في أفريقيا

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع "X"، عن القائمة النهائية للمرشحين لأفضل لاعب محلي، والتي تضم: الكونغولي فيستون ماييلي، المغربي محمد الشيبي وأسامة المليوي لاعب نهضة بركان.

القائمة الأولية التي أعلنها كاف في وقت سابق، كان يتواجد بها إمام عاشور، إلى جانب بلاتي توريه لاعب بيراميدز وإبراهيم عادل لاعب الجزيرة الإماراتي، لكن تم استبعادهم من القائمة النهائية.

وقدم الثنائي محمد الشيبي وفيستون ماييلي، موسمًا مميزًا مع فريق بيراميدز، بعدموا توج السماوي بلقبي دوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر، حيث كان الثنائي من العناصر المؤثرة والحاسمة في هذه التتويجات.

ومن المقرر أن يقام حفل الأفضل في أفريقيا، مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 19 من شهر نوفمبر الجاري، في المغرب.

كاف بيراميدز إمام عاشور محمد الشيبي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فيستون ماييلي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

التعليقات

مباشر
إذربيجان

إذربيجان

1 3
فرنسا

فرنسا

73

ثيو هيرنانديز أرسل عرضية أرضية بعد تنفيذ الركلة الحرة قابلها تورام بتسديدة ولكن الحارس تصدى لها بثبات

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
ألبانيا

ألبانيا

0 0
إنجلترا

إنجلترا

70

20 دقيقة متبقية على نهاية الشوط الثاني

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
