أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، القائمة النهائية للمرشحين على جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا 2025، والتي تشهد تواجد ثنائي فريق بيراميدز.

أفضل لاعب في أفريقيا

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع "X"، عن القائمة النهائية للمرشحين لأفضل لاعب محلي، والتي تضم: الكونغولي فيستون ماييلي، المغربي محمد الشيبي وأسامة المليوي لاعب نهضة بركان.

القائمة الأولية التي أعلنها كاف في وقت سابق، كان يتواجد بها إمام عاشور، إلى جانب بلاتي توريه لاعب بيراميدز وإبراهيم عادل لاعب الجزيرة الإماراتي، لكن تم استبعادهم من القائمة النهائية.

وقدم الثنائي محمد الشيبي وفيستون ماييلي، موسمًا مميزًا مع فريق بيراميدز، بعدموا توج السماوي بلقبي دوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر، حيث كان الثنائي من العناصر المؤثرة والحاسمة في هذه التتويجات.

ومن المقرر أن يقام حفل الأفضل في أفريقيا، مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 19 من شهر نوفمبر الجاري، في المغرب.