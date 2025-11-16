أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى في أفريقيا لعام 2025، والتي شهدت تواجد ثلاثة لاعبين فقط في المرحلة الختامية.

وشهدت القائمة غياب حارس بيراميدز أحمد الشناوي رغم تألقه في الفترة الماضية.

وضمّت القائمة النهائية كلًا من:

منير المحمدي (نهضة بركان المغربي)

ياسين بونو (الهلال السعودي)

رونون وليامس (ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي)

وجاء اختيار الثلاثي بعد مستويات قوية خلال عام 2025، سواء على صعيد الأندية أو المنتخبات، خاصة المغربي ياسين بونو الذي قدّم موسمًا مميزًا مع الهلال والمغرب، بجانب استمرار تألق وليامس مع صن داونز ومحمدي مع نهضة بركان.

وفي المقابل، تم استبعاد أحمد الشناوي من القائمة النهائية، وكان ضمن القائمة الأولية للجائزة قبل أن يتم استبعاده من المرحلة الأخيرة، حيث شارك في تتويج بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي.