كشفت قناة الأهلي كواليس استعدادات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة شبيبة القبائل والجيش الملكي المغربي في دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي مع شبيبة القبائل مساء يوم السبت المقبل، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال، قبل أن يلتقي مع الجيش الملكي يوم الجمعة الموافق 28 نوفمبر.

وقالت قناة الأهلي: "غدا الأربعاء سيكون أول تجمع لفريق الأهلي بالكامل بعد العودة من فترة التوقف الدولي".

وأضافت: "الأهلي يجهز إجراءات السفر للمغرب لخوض مباراة الجيش الملكي المغربي في ثاني مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا".

وواصلت: "مباراة الجيش الملكي ستُلعب في الرباط وفي حال السفر برحلة عادية ستنزل البعثة ترانزيت في كازابلانكا ومن ثم السفر إلى الرباط حوالي 90 أو 96 كيلو متر وبالتالي ستسافر حوالي ساعة أو ساعة ونصف بالحافلة".

وتابعت: "في حال السفر برحلة خاصة الأهلي سيصل إلى العاصمة الرباط مباشرة، وهذا سيختصر تفاصيل عديدة ومجهود كبير بالتأكيد".

وأنهت القناة: "سفر بعثة الأهلي حتى الآن سيكون يوم 25 أو 26 نوفمبر الجاري، وأعتقد أن ذلك سيتوقف على رحلة الطيران".