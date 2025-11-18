المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مصدر ليلا كورة: كاف يدعو شيكابالا لحضور حفل جوائز الأفضل في 2025

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:39 م 18/11/2025
شيكابالا

محمود عبد الرازق شيكابالا - لاعب الزمالك السابق

تلقى محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الزمالك السابق، دعوة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لحضور حفل توزيع جوائز الأفضل لعام 2025.

وأشار مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، إلى أن محمود عبد الرازق "شيكابالا" تلقى دعوة من الاتحاد الإفريقي للمشاركة كمقدم جوائز في حفل الكاف 2025.

ويقام حفل جوائز الأفضل في أفريقيا غدا الأربعاء في العاصمة المغربية الرباط في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتنافس أكثر من عنصر مصري على جوائز الأفضل من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وذلك بعدما تم الإعلان عن القوائم المختصرة لحفل الجوائز.

حيث يتنافس محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد منتخب مصر الأول، على جائزة أفضل لاعب أفريقي في العام الحالي مع الثنائي فيكتور أوسيمين، لاعب جالاتا سراي التركي ومنتخب نيجيريا، وأشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب المغرب.

بالإضافة إلى جائزة أفضل لاعب داخل القارة والتي يتنافس عليها ثنائي بيراميدز محمد الشيبي وفيستون ماييلي، وأسامة لمليوي لاعب نهضة بركان المغربي.

وأفضل نادي في أفريقيا والتي يتنافس عليها الثلاثي: "بيراميدز، نهضة بركان وصنداونز الجنوب أفريقي".

يشار إلى أن شيكابالا كان قد أعلن اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الماضي.

شيكابالا كاف صلاح بيراميدز حفل الأفضل الشيبي

