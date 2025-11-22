أعلن نادي بيراميدز مساء اليوم الأربعاء، عن وصول بعثة فريق ريفرز يونايتد بطل نيجيريا، إلى القاهرة استعدادا بداية مشوار الفريقين ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل ريفرز ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء السبت المقبل، على استاد الدفاع الجوي، في بداية مشوار دور المجموعات للبطولة التي يحمل بيراميدز لقبها.

وكان في استقبال البعثة النيجيرية فور وصولها القاهرة مسؤولو العلاقات العامة بنادي بيراميدز لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بدخول البعثة حتى وصولها إلى فندق الإقامة.

يُشار إلى أن الفريق النيجيري سيؤدي تدريبه الأول مساء الخميس على الملعب الفرعي للدفاع الجوي، قبل أن يخوض مران الجمعة في التاسعة مساء على الملعب الرئيسي.

وكان بيراميدز قد توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي بعدما فاز على فريق صنداونز الجنوب أفريقي.

وبعد التتويج بدوري الأبطال، فاز بيراميدز ببطولة السوبر الأفريقي على حساب نهضة بركان المغربي، كما فاز بكأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ بعد الفوز على الأهلي السعودي في بطولة إنتركونتيننتال.

ويتطلع بيراميدز لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل ضمان التقدم مبكرا في دور المجموعات، إذ يتواجد في المجموعة الأولى رفقة: "ريفيرز يونايتد، باور ديناموز ونهضة بركان".