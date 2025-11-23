نشر يلا كورة مجموعة من الأخبار الهامة على مدار أمس الأربعاء، لعل أبرزها، تتويج أشرف حكيمي بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2025، وفوز بيراميدز بجائزة أفضل فريق.

وجاءت أبرز أخبار أمس الأربعاء كالتالي:

أشرف حكيمي يفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2025

فاز المغربي أشرف حكيمي الظهير الأيمن لفريق باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2025، متفوقًا على النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، والنيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم جالاتا سراي.

ماييلي أفضل لاعب داخل القارة

توج المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي، نجم نادي بيراميدز، بجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا، في حفل جوائز الكاف، متفوقًا على زميله المغربي محمد الشيبي، بالإضافة لأسامة المليوي لاعب نهضة بركان.

بيراميدز أفضل نادٍ أفريقي

حصل نادي بيراميدز على جائزة أفضل نادٍ أفريقي لعام 2025 المقدمة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، بعدما قدم أداءً مميزًا خلال الموسم الماضي، توجه بالفوز بدوري أبطال أفريقيا ثم كأس السوبر الأفريقي.

صلاح ينافس على جائزتين في "جلوب سوكر"

أعلنت جوائز "جلوب سوكر" عن المرشحين للمنافسة على الجوائز المقدمة للأفضل في عام 2025، والتي شهدت تواجد النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول، للمنافسة على جائزتين.

منتخب مصر يتراجع في تصنيف "فيفا"

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تصنيفه الشهري للمنتخبات العالمية، عن شهر نوفمبر 2025، والذي شهد تراجع منتخب مصر، عقب الخسارة أمام أوزبكستان، ثم الفوز على كاب فيردي بركلات الترجيح، بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي.

الأهلي يتسلح بـ"السعة الكاملة" أمام شبيبة القبائل

أعلن النادي الأهلي، عن موافقة السلطات الأمنية على حضور السعة الكاملة لاستاد القاهرة في مباراة شبيبة القبائل الجزائري، في افتتاح مشوار القلعة الحمراء بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

حضور جماهيري ضخم لمباراة الزمالك وزيسكو

أسفر الاجتماع الأمني لمباراة الزمالك وزيسكو يونايتد، في افتتاح مشوار الفريق الأبيض بدور المجموعات في كأس الكونفدرالية، عن السماح بحضور جماهيري ضخم يتجاوز 40 ألف مشجع.

ضربة لمنتخب مصر قبل كأس العرب

تلقى منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، ضربة قوية قبل مشاركته في بطولة كأس العرب، وذلك بعدما أصبح المدافع الشاب عمر فايد على أعتاب الغياب عن المسابقة، بسبب رفض ناديه أروكا البرتغالي إرساله للمشاركة.

محلل أداء برتغالي ينضم لجهاز الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن انضمام محلل أداء برتغالي للجهاز الفني الحالي، عقب اعتذار محمد علاء عن الاستمرار في منصبه.

بينها أصغر دولة مونديالية.. 3 منتخبات تتأهل لكأس العالم من تصفيات كونكاكاف

حجزت 3 منتخبات جديدة مقعدها في نهائيات كأس العالم 2026، عن طريق تصفيات الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي)، على رأسها جزيرة كوراساو التي أصبحت أصغر دولة تصل للمونديال، من حيث التعداد السكاني.