يترقب عشاق الساحرة المستديرة عودة منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026، هذا الأسبوع، مع انطلاق دور المجموعات.

وتقام جولتان من دور المجموعات قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا (المغرب 2025) على أن تُستأنف المنافسات في يناير 2026 بعد نهاية البطولة القارية.

ويستعد بيراميدز، حامل لقب دوري الأبطال في النسخة الماضية، إضافة إلى الأهلي، صاحب الرقم القياسي للتتويج بالبطولة (12 لقبًا) إلى خوض انطلاقة دور المجموعات.

ويشارك الترجي التونسي (4 ألقاب)، وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، إلى جانب الثنائي المغربي، نهضة بركان والجيش الملكي، في دور المجموعات.

مواجهات نارية في دوري أبطال إفريقيا

بيراميدز يستعد لاستقبال ريفرز يونايتد النيجيري، على استاد الدفاع الجوي، بينما يدشن الأهلي دور المجموعات بملاقاة شبيبة القبائل الجزائري، على استاد القاهرة الدولي.

ويخوض الترجي التونسي مواجهة قوية أمام الملعب المالي، فيما سيخوض ماميلودي صنداونز مواجهة سهلة نسبيًا، أمام سانت إلوى لوبوبو من الكونغو الديمقراطية.

مواعيد مباريات الجولة الأولى فى دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 21 نوفمبر

15:00 عصرًا — الهلال السوداني vs مولودية الجزائر

السبت 22 نوفمبر

15:00 عصرًا — ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي vs سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي

15:00 عصرًا — يانج أفريكانز التنزاني vs الجيش الملكي المغربي

18:00 مساءً — الأهلي المصري vs شبيبة القبائل الجزائري

18:00 مساءً — الترجي التونسي vs الملعب المالي

21:00 مساءً — نهضة بركان المغربي vs باور ديناموز الزامبي

21:00 مساءً — بيراميدز المصري vs ريفرز يونايتد النيجيري

الأحد 23 نوفمبر

15:00 عصرًا — سيمبا التنزاني vs بيترو أتلتيكو الأنجولي