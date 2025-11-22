المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

- -
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

تحديات نارية للأهلي وبيراميدز.. أبرز مواجهات الجولة الأولى بدوري أبطال أفريقيا

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

09:14 م 20/11/2025
دوري أبطال أفريقيا

دوري أبطال أفريقيا

يترقب عشاق الساحرة المستديرة عودة منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026، هذا الأسبوع، مع انطلاق دور المجموعات.

وتقام جولتان من دور المجموعات قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا (المغرب 2025) على أن تُستأنف المنافسات في يناير 2026 بعد نهاية البطولة القارية.

ويستعد بيراميدز، حامل لقب دوري الأبطال في النسخة الماضية، إضافة إلى الأهلي، صاحب الرقم القياسي للتتويج بالبطولة (12 لقبًا) إلى خوض انطلاقة دور المجموعات.

ويشارك الترجي التونسي (4 ألقاب)، وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، إلى جانب الثنائي المغربي، نهضة بركان والجيش الملكي، في دور المجموعات.

مواجهات نارية في دوري أبطال إفريقيا

بيراميدز يستعد لاستقبال ريفرز يونايتد النيجيري، على استاد الدفاع الجوي، بينما يدشن الأهلي دور المجموعات بملاقاة شبيبة القبائل الجزائري، على استاد القاهرة الدولي.

ويخوض الترجي التونسي مواجهة قوية أمام الملعب المالي، فيما سيخوض ماميلودي صنداونز مواجهة سهلة نسبيًا، أمام سانت إلوى لوبوبو من الكونغو الديمقراطية.

مواعيد مباريات الجولة الأولى فى دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 21 نوفمبر

15:00 عصرًا — الهلال السوداني vs مولودية الجزائر

السبت 22 نوفمبر

15:00 عصرًا — ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي vs سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي

15:00 عصرًا — يانج أفريكانز التنزاني vs الجيش الملكي المغربي

18:00 مساءً — الأهلي المصري vs شبيبة القبائل الجزائري

18:00 مساءً — الترجي التونسي vs الملعب المالي

21:00 مساءً — نهضة بركان المغربي vs باور ديناموز الزامبي

21:00 مساءً — بيراميدز المصري vs ريفرز يونايتد النيجيري

الأحد 23 نوفمبر

15:00 عصرًا — سيمبا التنزاني vs بيترو أتلتيكو الأنجولي

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

