كلام فى الكورة
ملف يلا كورة.. 5 شكاوى من الأهلي.. جاهزية زيزو وتريزيجيه.. وقائمة كأس العرب

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:47 ص 21/11/2025
الأهلي

النادي الأهلي

نشر يلا كورة عدد من الموضوعات الهامة، على مدار يوم أمس الخميس، لعل أبرزها تقدم الأهلي بـ5 شكاوى ضد نائب رئيس البنك الأهلي.

إليكم أبرز ما نشره يلا كورة أمس الخميس:

5 شكاوى من الأهلي

كلفت إدارة النادي الأهلي اليوم المستشار القانوني، محمد عثمان، بتقديم شكاوى عاجلة حيال التصريحات الصادرة عن يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، والتي تضمنت تجاوزات ضد النادي وجماهيره وبعض مؤسسات الدولة.

جاهزية زيزو وتريزيجيه

تأكدت جاهزية الثنائية أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه، للتواجد رفقة النادي الأهلي في مواجهة فريق شبيبة القبائل، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

قائمة كأس العرب

أعلن حلمي طولان، مدرب منتخب مصر الثاني، عن القائمة النهائية للمنتخب المشارك في كأس العرب 2025.

وجهة حامد حمدان

كشف محمد أيمن المشرف العام على الكرة بنادي بتروجيت، عن آخر تطورات ملف بيع حامد حمدان لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

استبدال حكم مباراة الأهلي

أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، تغييرًا على طاقم حكام مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موقف الشحات وداري

أعلن النادي الأهلي عن موقف الثنائي حسين الشحات وأشرف داري من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم.

انتظام دوليون الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية، على ملعب "مختار التتش" بمقر الجزيرة، استعدادًا لخوض مباراة شبيبة القبائل ‏الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

انتظام دوليون الزمالك

انتظم لاعبو الزمالك الدوليون في التدريبات الجماعية، على استاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة زيسكو الزامبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مستقبل أشرف داري

أكد زهير داري، والد أشرف داري مدافع النادي الأهلي، أن نجله لا يفكر في الرحيل عن صفوف الفريق الأحمر.

إيقاف إبراهيم صلاح

أعلن اتحاد الكرة، عقوبات مباراة جي والقناطر الخيرية في دوري القسم الثاني (ب).

الأهلي الزمالك كأس العرب محمود تريزيجيه أحمد زيزو منتخب مصر الثاني

