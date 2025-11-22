أكد محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن مباراة شبيبة القبائل الجزائري، فرقة في مشوار الفريق في دوري أبطال أفريقيا.

فاز الأهلي بنتيجة 4-1 أمام شبيبة القبائل الجزائري، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في دوري أبطال أفريقيا.

وأقيمت مباراة الأهلي وشبيبة القبائل، على ستاد القاهرة في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وقال محمد شريف في تصريحات عبر قناة بي إن سبورتس: "الحمد لله على 3 نقاط هامة، مباراة مهمة وفارقة، والحمد لله على النتيجة والهدف".

وأضاف: "واجهنا فريق محترم، كنا متقدمين بهدفين ويمكننا أن نضيف أهداف، دخل مرمانا هدف وعدنا من جديد".

وأتم: "الجيش الملكي ناد كبير وتاريخي في المغرب، سنرتاح غدًا ونواصل الاستعداد بعد غد".

وسجل محمد شريف هدفًا في فوز الأهلي أمام شبيبة القبائل.

وحصل الأهلي على أول 3 نقاط في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلي بأربعة أهداف لأول مرة مع توروب، منذ مجيئه لتدريب الأهلي هذا الموسم.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بجوار شبيبة القبائل الجزائري، والجيش الملكي المغربي، ويانج أفريكانز التنزاني.