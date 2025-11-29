أكد كايزر موتونج جونيور، المدير الرياضي لنادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، على قوة المباريات التي تنتظره أمام فريقي المصري ثم الزمالك، ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كايزر تشيفز يحل ضيفًا على نظيره المصري البورسعيدي، مساء اليوم الأحد، وتحديدًا في تمام السادسة، لحساب منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

ثم بعد ذلك يعود كايزر تشيفز إلى بلاده، كي يستضيف الزمالك في جنوب أفريقيا، الأحد المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثانية من مجموعات الكونفدرالية.

كايزر تشيفز يستهدف النقاط الـ6

وتواصل يلا كورة، حيث أجرى حوار بالفيديو، مع المدير الرياضي لنادي كايزر تشيفز، والحديث معه حول مباراتي الفريق ضد المصري أولًا ثم الزمالك.

وشدد كايزر موتونج جونيور على رغبة فريقه في الحصول على نقاط مباراتي المصري والزمالك، حيث إن ممثل جنوب أفريقيا عينه على اقتناص العلامة الكاملة.

يمكن مطالعة تصريحات المدير الرياضي مع يلا كورة، عن مباراتي الزمالك والمصري عبر الفيديو التالي: