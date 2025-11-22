أكد الدنماركي ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، أن هدفه كان الفوز أمام شبيبة القبائل الجزائري، لافتًا إلى الحضور الجماهير للفريق الأحمر.

فاز الأهلي بنتيجة 4-1 أمام شبيبة القبائل الجزائري، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في دوري أبطال أفريقيا.

وأقيمت مباراة الأهلي وشبيبة القبائل، على ستاد القاهرة في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "حققنا الفوز على شبيبة القبائل عن جدارة، وكنا نستحق تسجيل أهداف أكثر، وهناك تحسن كبير في أداء اللاعبين من كافة النواحي، وسعيد بتحقيق انطلاقة قوية في بداية دور المجموعات".

خطأ الشناوي؟: "كلنا فريق واحد والأخطاء واردة في كرة القدم من جانب الجميع، لا يمكن تحميل نتيجة استقبال هدف للاعب بعينه، والطبيعي أن نعمل باستمرار على تطوير أنفسنا ولدينا قائمة مميزة من اللاعبين، وبالتأكيد نحتاج إلى جهود الجميع، وكل لاعب قدم المطلوب منه سواء المجموعة التي شاركت من البداية أو خلال شوطي اللقاء".

وأشار إلى: "أشرف بنشرقي يسير بشكل مميز ويضع بصمات مؤثرة خلال الأوقات التي يشارك بها".

وأكمل: "هناك أخطاء مثل أي مباراة ونعمل على علاجها بشكل مستمر وهو ما نقوم به خلال التدريبات، وسعيد بوجود أسماء مميزة في تشكيلة الفريق، وهدفنا الوصول إلى أفضل ما يمكن بشكل عام".

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المجموعة الثانية، بفارق الأهداف.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بجوار شبيبة القبائل الجزائري، والجيش الملكي المغربي، ويانج أفريكانز التنزاني.