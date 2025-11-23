واصلت الأندية المصرية قدراتها المميزة على البدايات الجيدة في البطولات الأفريقية وذلك بعد انتصار نادي الزمالك مساء اليوم الأحد على فريق زيسكو الزامبي.

وفاز الزمالك على زيسكو الزامبي بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، على استاد القاهرة الدولي.

ولم يكن الزمالك الفريق المصري الوحيد في البطولات الأفريقية الذي انتصر، بل سبقه المصري الذي فاز على كايزر تشيفز بنتيجة 2-1، وأيضا فاز الأهلي أمس على فريق شبيبة القبائل بنتيجة 4-1، وبيراميدز أيضا حقق الفوز على ريفرز بنتيجة 3-0.

لتكون هذه المرة الثالثة على التوالي التي تحقق فيها الأندية المصرية البداية المثالية في البطولات الأفريقية، فكان آخر تعثر في الجولة الأولى من البطولات الأفريقية في موسم 2022-23 عندما خسر الزمالك وقتها من باب بلوزداد في دوري الأبطال، وتعادل بيراميدز مع الجيش الملكي في الكونفدرالية.

وجاءت نتائج الأندية المصرية في الجولة الأولى من البطولات الأفريقية خلال آخر 4 مواسم كالتالي:

موسم 2025-26

في الجولة الأولى لدوري الأبطال.. فاز الأهلي على شبيبة القبائل 4-1.. وفاز بيراميدز على ريفرز يونايتد 3-0.

في الجولة الأولى من الكونفدرالية.. فاز المصري على كايزر تشيفز 2-1.. والزمالك فاز على زيسكو 1-0.

موسم 2024-25

في الجولة الأولى من دوري الأبطال.. فاز الأهلي على استاد أبيدجان 4-2.. وفاز بيراميدز على ساجرادا 5-1.

في الجولة الأولى من الكونفدرالية.. الزمالك فاز على بلاك بولز 2-0.. والمصري فاز على إنيمبا 2-0.

موسم 2023-24

في الجولة الأولى لدوري الأبطال.. فاز الأهلي على ميدياما بنتيجة 3-0.. وفاز بيراميدز على مازيمبي 1-0.

في الجولة الأولى للكونفدرالية.. فاز الزمالك على أبو سليم بنتيجة 1-0.. وفاز مودرن سبورت على سوبر سبورت بنتيجة 1-0.

موسم 2022-23

تعثر الزمالك في الجولة الأولى ضد شباب بلوزداد بالخسارة 1-0 في دوري الأبطال.. وفاز الأهلي على القطن الكاميروني بنتيجة 3-0.

مودرن سبورت فاز بنتيجة 3-0 على فريق أسكو دي كارا بطل توجو "هذه المباراة انتهت بالتعادل 1-1 ورغم ذلك قرر كاف منح مودرن سبورت النقاط معتبره فائزا بنتيجة 3-0 بسبب مشاركة اللاعب كانجيفي تشوشوشي الموقوف في اللقاء.

بيراميدز وقتها تعادل مع الجيش الملكي بنتيجة 2-2.