المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
18:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
20:15
الشــارقة

الشــارقة

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
18:00
البرازيل

البرازيل

الدوري الإسباني
اسبانيول

اسبانيول

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الجيش الملكي يبدأ استعداداته لمواجهة الأهلي الأفريقية

محمد همام

كتب - محمد همام

12:36 م 24/11/2025
الجيش الملكي

فريق الجيش الملكي - صورة أرشيفية

يبدأ فريق الجيش الملكي، اليوم الإثنين، استعداداته من أجل مواجهة الأهلي في إطار الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأفادت صحيفة "البطولة" المغربية، أن فريق الجيش الملكي سيبدأ تدريباته مساء اليوم الإثنين بعد عودته إلى المغرب أمس الأحد.

وستقام المباراة يوم الجمعة المقبل (28 نوفمبر) على أرضية ملعب مولاي الحسن بالعاصمة الرباط في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان فريق الأهلي حقق فوزًا كاسحًا على حساب يانج أفريكانز التنزاني بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

في المقابل، تلقى فريق الجيش الملكي خسارة خارج ملعبه على يد يانج أفريكانز التنزاني بهدف دون رد.

الأهلي الجيش الملكي دوري أبطال أفريقيا

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg