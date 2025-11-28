الجيش الملكي يبدأ استعداداته لمواجهة الأهلي الأفريقية

يبدأ فريق الجيش الملكي، اليوم الإثنين، استعداداته من أجل مواجهة الأهلي في إطار الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأفادت صحيفة "البطولة" المغربية، أن فريق الجيش الملكي سيبدأ تدريباته مساء اليوم الإثنين بعد عودته إلى المغرب أمس الأحد.

وستقام المباراة يوم الجمعة المقبل (28 نوفمبر) على أرضية ملعب مولاي الحسن بالعاصمة الرباط في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان فريق الأهلي حقق فوزًا كاسحًا على حساب يانج أفريكانز التنزاني بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

في المقابل، تلقى فريق الجيش الملكي خسارة خارج ملعبه على يد يانج أفريكانز التنزاني بهدف دون رد.