الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

قبل تعويض الشناوي.. رقم 13 يلخص مشوار مصطفى شوبير في أفريقيا

محمد همام

كتب - محمد همام

02:41 م 24/11/2025
أصبح مصطفى شوبير حارس فريق الأهلي قريبًا من المشاركة في لقاء الجيش الملكي المغربي بعد إعلان إصابة محمد الشناوي بصورة رسمية.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد الجيش الملكي مساء الجمعة المقبلة في الرباط، ضمن الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكان النادي الأهلي قد كشف عبر موقعه الرسمي، اليوم الإثنين، إصابة الشناوي بشد من الدرجة الثانية بالعضلة الأمامية، حيث تعرض لها في مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى.

وتم الدفع بمصطفى شوبير في اللقاء الماضي ضد بطل الجزائر لمدة 11 دقيقة، حيث انتهت المباراة بفوز الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويمتلك مصطفى شوبير خبرة في الملاعب الأفريقية حيث شارك مرتين في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد البيضاوي 2023، ثم أمام الترجي الرياضي في 2024.

وساهم مصطفى شوبير في فوز الأهلي بدوري أبطال أفريقيا خلال هاتين النسختين.

وفي نسخة 2024، استطاع الدولي المصري أن يحافظ على شباكه نظيفة في تسع مباريات متتالية بداية من لقاء شباب بلوزداد الجزائري في مرحلة المجموعات وصولًا إلى المباراة النهائية.

لمشاهدة مسيرة مصطفى شوبير في دوري أبطال أفريقيا.. اضغط هنا أو الاطلاع على الألبوم المرفق في الموضوع

الأهلي دوري أبطال أفريقيا الجيش الملكي محمد الشناوي مصطفى شوبير

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

التعليقات

