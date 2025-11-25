بعد تأكد غياب الحارس الدولي محمد الشناوي عن مباراة الجيش الملكي المغربي، انتهى عام 2025 بالنسبة له مع الأهلي.

وتعرض الشناوي للإصابة خلال مباراة شبيبة القبائل الجزائري الماضية في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ولم يستطع استكمال اللقاء الذي أقيم يوم السبت الماضي.

الأهلي يعلن تفاصيل إصابات الشناوي وعبد القادر وشكري

ولن يكون الشناوي متاحا في مباراة الجيش الملكي المقبلة والمقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات الأفريقي.

وأصبحت مباراة شبيبة القبائل هي الأخيرة للشناوي مع الأهلي في عام 2025 نظرا لتوقف المسابقات المحلية والقارية بعد ذلك بسبب استعداد منتخب مصر لبطولة أمم أفريقيا.

وأثناء توقف المسابقات بسبب بطولتي كأس العرب وأمم أفريقيا، سيلعب الأهلي بطولة كأس الرابطة بدون اللاعبين الدوليين ومن بينهم محمد الشناوي.

ومن المقرر أن تتوقف المنافسات لمدة تتخطى الخمسين يوما، علما أن بطولة أمم أفريقيا ستنتهي في 18 يناير من العام المقبل.

محمد الشناوي في 2025

يعد العام الحالي (2025) هو التاسع للشناوي مع الأهلي منذ أن عاد لصفوفه في 2016 قادما من بتروجيت.

ولم يكن عام 2025 جيدًا بالنسبة للشناوي والنادي الأهلي على صعيد النتائج والأداء، ولكنه استطاع أن يحصد بطولتين (الدوري، والسوبر المصري).

وتعرض الشناوي في كثير من الأوقات لانتقادات من جانب جماهير الأهلي بسبب بعض الأهداف التي سكنت شباكه طوال مباريات العام.

وخاض الشناوي 23 مباراة في الدوري المصري خلال عام 2025 ما بين الموسم الماضي والحالي، حافظ على نظافة شباكه في 9 مباريات من بينهم مواجهتين انتهتا بالتعادل السلبي.

وفي دوري أبطال أفريقيا، لعب مع الأهلي 8 مباريات، تمكن من الحفاظ على نظافة الشباك في 4 من بينها لقاء انتهى بالتعادل السلبي.

وفي كأس العالم للأندية، خاض 3 مباريات، حافظ عل شباك نظيفة في لقاء وحيد (0-0) ضد إنتر ميامي.

ولحساب السوبر المصري، لعب حارس الأهلي مباراتين، خرج بشباك نظيفة في لقاء وحيد.