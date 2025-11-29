المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بقيادة ماييلي والشيبي.. قائمة بيراميدز لمواجهة باور ديناموز بدوري الأبطال

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

11:38 ص 26/11/2025
بيراميدز

بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة الفريق التي تغادر ظهر الأربعاء القاهرة في طريقها إلى زامبيا، استعدادا لمواجهة باور ديناموز الزامبي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز حامل اللقب، ضيفا على بطل زامبيا في السادسة من مساء السبت المقبل، باستاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا، في الجولة الثانية من مواجهات دور المجموعات من دوري الأبطال.

وكان بيراميدز افتتح مشواره في دور المجموعات بالفوز على ريفرز يونايتد بطل نيجيريا بثلاثية نظيفة.

ويحتل بيراميدز صدارة المجموعة الأولى، ويبحث عن فوزه الثاني في زامبيا أمام باور ديناموز لتأمين الصدارة.

وجاءت قائمة بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي - طارق علاء - أسامة جلال.

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - إيفرتون داسيلفا - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمود زلاكة - محمد رضا بوبو - مصطفى زيكو - عبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.

مباراة بيراميدز القادمة
دوري أبطال أفريقيا بيراميدز باور ديناموز

