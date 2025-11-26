ذكرت صحيفة المنتخب المغربية أن فريق الجيش الملكي سيفتقد خدمات مهاجمه حمزة خابا في المواجهة المرتقبة أمام الأهلي، المقرر إقامتها الجمعة المقبل ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويأتي غياب خابا بسبب الإيقاف، بعد حصوله على ثلاثة إنذارات، كان آخرها في مباراة الفريق أمام يانج أفريكانز التنزاني يوم السبت الماضي.

ودخل المهاجم المغربي اللقاء في الشوط الثاني، قبل أن يتلقى البطاقة الصفراء الثالثة التي ستحرمه من الظهور أمام بطل مصر، رغم تسجيله هدفًا صحيحًا ألغاه الحكم.

ويُعد غياب خابا ضربة قوية للجيش الملكي، خاصة في ظل أهمية المواجهة ورغبة الفريقين في تعزيز موقفهما مبكرًا في المجموعة.

وحقق الأهلي الفوز على شبيبة القبائل، بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت على أرضية استاد القاهرة الدولي، خلال الجولة الأولى من دور المجموعات.