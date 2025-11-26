المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
المنتخب المغربية: ضربة لهجوم الجيش الملكي قبل مواجهة الأهلي

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

11:45 ص 26/11/2025
الأهلي

الأهلي

ذكرت صحيفة المنتخب المغربية أن فريق الجيش الملكي سيفتقد خدمات مهاجمه حمزة خابا في المواجهة المرتقبة أمام الأهلي، المقرر إقامتها الجمعة المقبل ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويأتي غياب خابا بسبب الإيقاف، بعد حصوله على ثلاثة إنذارات، كان آخرها في مباراة الفريق أمام يانج أفريكانز التنزاني يوم السبت الماضي.

ودخل المهاجم المغربي اللقاء في الشوط الثاني، قبل أن يتلقى البطاقة الصفراء الثالثة التي ستحرمه من الظهور أمام بطل مصر، رغم تسجيله هدفًا صحيحًا ألغاه الحكم.

ويُعد غياب خابا ضربة قوية للجيش الملكي، خاصة في ظل أهمية المواجهة ورغبة الفريقين في تعزيز موقفهما مبكرًا في المجموعة.

وحقق الأهلي الفوز على شبيبة القبائل، بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت على أرضية استاد القاهرة الدولي، خلال الجولة الأولى من دور المجموعات.

الأهلي دوري أبطال أفريقيا الجيش الملكي

