كلام فى الكورة
5 أهداف قيمتها تلامس المليار.. الأهلي يُظهر منجم الذهب في موقعتي الشبيبة والجيش

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

10:19 م 01/12/2025
احتفال لاعبو الأهلي أمام شبيبة القبائل

احتفال لاعبي النادي الأهلي

أحرز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 5 أهداف قيمتها تقارب المليار جنيه مصر، خلال منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي، 2025-26.

الأهلي كان قد تعادل مع الجيش الملكي المغربي (1-1)، في المباراة التي أقيمت مساء يوم الجمعة الماضي، على ملعب مولاي الحسن في الرباط.

أهداف قيمتها مليار جنيه

الأهلي في مباراتي الجيش الملكي وشبيبة القبائل، خلال أول جولتين من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، سجل 5 أهداف، بواقع رباعية أمام الفريق الجزائري، وهدف خارج الديار.

وبصم على أهداف الأهلي الخمسة في هاتين المباراتين، 6 لاعبين، وهم: أحمد زيزو، محمود تريزيجيه، إمام عاشور، محمد شريف، أشرف بنشرقي ومحمد علي بن رمضان.

حيث إن محمود تريزيجيه سجل هدفين وصنع واحدًا، بينما إمام عاشور سجل وصنع، واكتفى بنشرقي وبن رمضان بالصناعة فقط، في حين أن شريف سجل هدفًا مميزًا.

6 لاعبين قيمتهم التسويقية كبيرة للغاية، وما يعكس قيمة الأهداف المسجلة في مباراتي الأهلي الأخيرة، حيث إنه وفقًا لترانفسير ماركت، تبلغ القيمة السوقية للسداسي:

محمود حسن تريزيجيه: 4.50 مليون يورو.
أحمد سيد زيزو: 4 مليون يورو.
إمام عاشور: 4 مليون يورو.
أشرف بنشرقي: 2.50 مليون يورو.
محمد بن رمضان: 1.50 مليون يورو.
محمد شريف: 750 ألف يورو.

وتبلغ إجمالي القيمة التسويقية للـ6 لاعبين، 17 مليون يورو و250 ألفًا، والتي تساوي 951.872.250 بالجنيه المصري، أي حوالي مليار جنيه.

وكان الأهلي قد حصد 4 نقاط من مباراتي شبيبة القبائل والجيش الملكي، يحتل بهم صدارة مجموعته في دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي النادي الأهلي دوري أبطال أفريقيا إمام عاشور محمود تريزيجيه

