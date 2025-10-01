المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

الاتحاد الليبي يستقر على موعد مباراته أمام المصري في الكونفدرالية

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

07:54 م 01/10/2025
المصري

فريق المصري

استقر نادي الاتحاد الليبي، على موعد مباراته أمام المصري، والتي ستجمع بينهما ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2025/2026.

وأوقعت قرعة الدور التمهيدي من كأس الكونفدرالية الأفريقية، فريق المصري في مواجهة الاتحاد الليبي، بحثًا خطف بطاقة العبور إلى مرحلة المجموعات من المسابقة.

وودع فريق المصري، بطولة الكونفدرالية الأفريقية في الموسم الماضي، بعد الخسارة أمام سيمبا التنزاني بركلات الترجيح، عقب التعادل في مجموع المواجهتين بنتيجة (2-2).

موعد مباراة الاتحاد

حدد نادي الاتحاد الليبي، يوم الجمعة، الموافق 17 من شهر أكتوبر الجاري، موعدًا لمباراته أمام المصري، والتي ستقام ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل المصري ضيفًا على نظيره الاتحاد الليبي، في إطار ذهاب الدور التمهيدي الثاني للنسخة الـ23 من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقرر أن تقام المباراة بين المصري والاتحاد، على أرضية ملعب طرابلس الدولي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت العاصمة الليبية، والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويشارك المصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية، من الدور التمهيدي الثاني، بينما تأهل الاتحاد الليبي لتلك المرحلة عقب تخطيه عقبة ولايتا ديتشا الإثيوبي.

مباراة الاتحاد الليبي القادمة
المصري الاتحاد الليبي كأس الكونفدرالية

