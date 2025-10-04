المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

0 0
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

1 0
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

1 1
17:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فياريال

فياريال

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

0 0
20:00
نانت

نانت

كأس العالم تحت 20 عاما
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

- -
23:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

2 1
02:00
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

1 1
16:30
لايبزيج

لايبزيج

كأس العالم تحت 20 عاما
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

الدوري الألماني
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

0 2
19:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

2 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مهمة أفريقية.. موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد التعادل مع غزل المحلة

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:00 م 04/10/2025
الزمالك

الزمالك

يتوقف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن خوض المباريات مؤقتًا لمدة تزيد عن أسبوعين بعد الفوز على غزل المحلة.

وتعادل الزمالك مع غزل المحلة بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي أقيم على ملعب هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

غزل المحلة يزيد معاناة فيريرا.. الزمالك يسقط في فخ "ملك التعادلات" بالدوري

وتتوقف المنافسات المحلية بداية من يوم الإثنين المقبلة بسبب فترة التوقف الدولي خلال الشهر الجاري.

ويتقاسم الزمالك صدارة الدوري الممتاز مع المصري البورسعيدي بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة.

للتعرف على ترتيب الدوري المصري كاملًا اضغط هنا

موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد ديكيداها الصومالي

سيتحول تركيز الزمالك بعد فترة التوقف الدولي إلى بطولة الكونفدرالية، حيث سيبدأ مشواره الأفريقي بمواجهة ديكيداها الصومالي.

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره ديكيداها الصومالي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني (دور الـ32) ببطولة الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يقام اللقاء أحد أيام 17 أو 18 أو 19 من شهر أكتوبر الجاري.

وتقام مباراة الإياب بين الزمالك وديكيداها الصومالي أحد أيام 24 أو 25 أو 26 أكتوبر.

ويعود الزمالك لاستكمال مباريات الدوري الممتاز بمواجهة البنك الأهلي يوم 30 أكتوبر.

الزمالك مباراة الزمالك ماتش الزمالك الزمالك ضد غزل المحلة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر الزمالك نتيجه مباراة الزمالك وغزل المحله موعد مباراة الزمالك القادمة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    4
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة تشيلسي وليفربول في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
تشيلسي

تشيلسي

1 0
ليفربول

ليفربول

33

خطيرة لليفربول بعد تمريرة من جاكبو ويقابلها كيركيز ويسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ويتصدى لها الدفاع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg