يتوقف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن خوض المباريات مؤقتًا لمدة تزيد عن أسبوعين بعد الفوز على غزل المحلة.

وتعادل الزمالك مع غزل المحلة بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي أقيم على ملعب هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

غزل المحلة يزيد معاناة فيريرا.. الزمالك يسقط في فخ "ملك التعادلات" بالدوري

وتتوقف المنافسات المحلية بداية من يوم الإثنين المقبلة بسبب فترة التوقف الدولي خلال الشهر الجاري.

ويتقاسم الزمالك صدارة الدوري الممتاز مع المصري البورسعيدي بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة.

للتعرف على ترتيب الدوري المصري كاملًا اضغط هنا

موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد ديكيداها الصومالي

سيتحول تركيز الزمالك بعد فترة التوقف الدولي إلى بطولة الكونفدرالية، حيث سيبدأ مشواره الأفريقي بمواجهة ديكيداها الصومالي.

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره ديكيداها الصومالي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني (دور الـ32) ببطولة الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يقام اللقاء أحد أيام 17 أو 18 أو 19 من شهر أكتوبر الجاري.

وتقام مباراة الإياب بين الزمالك وديكيداها الصومالي أحد أيام 24 أو 25 أو 26 أكتوبر.

ويعود الزمالك لاستكمال مباريات الدوري الممتاز بمواجهة البنك الأهلي يوم 30 أكتوبر.