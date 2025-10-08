المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الطريق إلى 2026.. منتخب مصر يكشف جدول أعماله استعدادًا لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

01:09 م 05/10/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

ينطلق معسكر منتخب مصر، مساء اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره جيبوتي يوم 8 أكتوبر الجاري، بينما يواجه منتخب غينيا بيساو يوم 12 أكتوبر، في الجولة التاسعة والعاشرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وأعلن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة الفراعنة التي اختارها لخوض المباراتين الهامتين في مشوار التأهل إلى كأس العالم.. طالع التفاصيل من هنا

ويستمر معسكر منتخب مصر لمدة 8 أيام، حيث يبدأ اليوم وينتهي في الثاني عشر من أكتوبر الجاري.

ووضع الجهاز الفني برنامج المنتخب خلال المعسكر، تحت عنوان الطريق إلى 2026.

جدول أعمال منتخب مصر

5 أكتوبر - عودة المنتخب.

6 أكتوبر - السفر إلى المغرب.

7 أكتوبر - التدريب الرئيسي.

8 أكتوبر - مباراة جيبوتي.

9 أكتوبر - العودة إلى مصر.

11 أكتوبر - التدريب الرئيسي.

12 أكتوبر - مباراة غينيا بيساو.

ماذا يحتاج منتخب مصر؟

يكفي منتخب مصر الفوز في مباراة جيبوتي المقبلة؛ من أجل التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 بشكل رسمي.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم 2026 برصيد 20 نقطة، جمعها من 6 انتصارات وتعادلين.

وتضم مجموعة مصر كل من، بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، جيبوتي، سيراليون.

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر حسام حسن جيبوتي تصفيات كأس العالم 2026 غينيا بيساو

