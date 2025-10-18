بدأت فترة التوقف الدولي للنادي الأهلي بعدما حقق الفوز على كهرباء الإسماعيلية مساء أمس السبت، بنتيجة 4-2.

وانتصر الأهلي على كهرباء الإسماعيلية، بنتيجة 4-2، في اللقاء الذي أقيم على استاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وخلال فترة التوقف الدولي، تستعد منتخبات أفريقيا للتصفيات الأفريقية لكأس العالم 2026، والمنتخبات المحلية للمشاركة في كأس العرب القادمة.

وكشف مصدر برنامج الأهلي التدريبي حتى مواجهة ايجل نوار البوروندي في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وستكون مباراة النادي الأهلي القادمة مع إيجل نوار البوروندي حيث ستقام مباراة الذهاب أحد أيام 17 و18 و19 أكتوبر المقبل في بوروندي، فيما تقام مباراة العودة أحد أيام 24 و25 و26 أكتوبر بالقاهرة.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، إلى أن الجهاز الفني المؤقت بقيادة عماد النحاس منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 3 أيام.

وأوضح أن اللاعبين سيعودون للتدريبات في الرابعة عصر يوم الأربعاء المقبل، على ملعب مختار التتش استعدادا لمواجهة ايجل نوار البوروندي.

أما فيما يخص الإصابات أضاف المصدر أن حسين الشحات سيخضع لفحص طبي خلال الساعات القليلة المقبلة لتحديد موقفه من التواجد في التدريبات الفترة المقبلة، فيما يبدأ محمد شكري المشاركة في التدريبات بعد تعافيه الكامل من الإصابات.

وأنهى المصدر أن الأهلي بعد عودته للتدريبات لن يجد إلا 7 لاعبين فقط مع الفريق الأول خلال التدريبات وهم: "محمد سيحا، مصطفى العش، عمر كمال عبد الواحد، أحمد رمضان، محمد شكري، طاهر محمد طاهر وحمزة عبد الكريم".

وسيفقد الأهلي جهود 22 لاعبًا خلال التوقف الدولي كالتالي:

8 لاعبين مع منتخب مصر الأول (محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمود تريزيجيه وأحمد سيد زيزو).

3 لاعبين مع المنتخب الثاني (محمد شريف، ياسين مرعي ومحمد مجدي أفشة).

4 محترفين مع منتخباتهم (السلوفيني نيتس جراديشار، المالي أليو ديانج، التونسي محمد علي بن رمضان والمغربي أشرف بن شرقي).

5 لاعبين مصابين وهم: "أشرف داري، كريم فؤاد، حسين الشحات، أحمد رضا وإمام عاشور).

بخلاف تواجد لاعبي فريق الشباب مع المنتخب المصري للشباب في كأس العالم بتشيلي.