بدأ نادي الزمالك، في مناقشة مستقبل البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الكرة؛ بسبب تراجع نتائج الفريق في الدوري المصري الممتاز.

وسقط الزمالك في فخ التعادل أمام غزل المحلة بالأمس السبت، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري المصري.

وقال مصدر ليلا كورة، إن هناك جلسة ثلاثية بين حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، ونائبه هشام نصر، مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، وذلك لمناقشة مستقبل الفريق ومصير فيريرا.

وأوضح المصدر، أنه من المتوقع أن تشهد الجلسة الحديث عن الفترة الماضية وما تحقق تحت قيادة المدير الفني البلجيكي.

كما أن الجلسة ستطرق للحديث عن السيناريوهات المحتملة سواء فيما يخص رحيل المدير الفني أو استمراره، بحسب ما علمه يلا كورة من مصدر مطلع داخل نادي الزمالك.

وأتم المصدر، من ضمن ما سيناقش المبالغ المالية المطلوب الوفاء بها حال فسخ عقد المدرب والمتطلبات الخاصة باستقدام مدير فني جديد.

وفشل الزمالك في تحقيق الفوز في آخر 3 مباريات في الدوري المصري، حيث إنه تعادل في مباراتين وخسر القمة أمام الزمالك.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة، بالتساوي مع المصري البورسعيدي صاحب الصدارة.