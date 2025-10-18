وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على إقامة مباراة الزمالك مع ديكيداها" الصومالي في الكونفدرالية في القاهرة.

وكان من المفترض أن يلعب الزمالك مع ديكيداها" الصومالي في السادسة مساء يوم 18 أكتوبر الجاري، خارج القاهرة، إلا أنه بعد قرار كاف ستقام المباراة على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

ونقل المركز الإعلامي للزمالك تصريحات عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالزمالك، والتي قال فيها الآتي:

قال عبد الناصر محمد إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وافق على إقامة مباراة الفريق أمام "ديكيداها" الصومالي في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية الأفريقية في القاهرة.

وأضاف أنه تقرر إقامة مباراة الذهاب يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً، على استاد القاهرة الدولي.

وأوضح عبد الناصر محمد أن مباراة العودة ستقام في السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر الجاري على استاد السلام.

واتفق الزمالك مع نادي ديكيداها الصومالي على استضافة مباراة الذهاب لتقام بالقاهرة، ووافق الاتحاد الأفريقي على نقل المباراة بعد اتفاق الناديين.