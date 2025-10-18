المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
اوكرانيا - شباب

اوكرانيا - شباب

- -
22:30
إسبانيا - شباب

إسبانيا - شباب

الدوري المصري الممتاز - سيدات
المصري

المصري

0 5
15:30
الأهلي

الأهلي

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الزمالك

الزمالك

2 0
15:30
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري الممتاز - سيدات
مسار

مسار

8 0
15:30
انبي

انبي

الدوري المصري الممتاز - سيدات
إس أي كا إف سـي الرياضي

إس أي كا إف سـي الرياضي

0 1
15:30
بالم هيلز

بالم هيلز

الدوري المصري الممتاز - سيدات
زد

زد

0 0
15:30
رع

رع

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الذهاب والإياب.. الزمالك يعلن رسميا موافقة كاف على إقامة مباراتي ديكيداها في القاهرة

محمد جلال

كتب - محمد جلال

06:02 م 07/10/2025
الزمالك

الزمالك - صورة أرشيفية

وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على إقامة مباراة الزمالك مع ديكيداها" الصومالي في الكونفدرالية في القاهرة.

وكان من المفترض أن يلعب الزمالك مع ديكيداها" الصومالي في السادسة مساء يوم 18 أكتوبر الجاري، خارج القاهرة، إلا أنه بعد قرار كاف ستقام المباراة على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

ونقل المركز الإعلامي للزمالك تصريحات عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالزمالك، والتي قال فيها الآتي:

قال عبد الناصر محمد إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وافق على إقامة مباراة الفريق أمام "ديكيداها" الصومالي في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية الأفريقية في القاهرة.

وأضاف أنه تقرر إقامة مباراة الذهاب يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً، على استاد القاهرة الدولي.

وأوضح عبد الناصر محمد أن مباراة العودة ستقام في السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر الجاري على استاد السلام.

واتفق الزمالك مع نادي ديكيداها الصومالي على استضافة مباراة الذهاب لتقام بالقاهرة، ووافق الاتحاد الأفريقي على نقل المباراة بعد اتفاق الناديين.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الكونفدرالية عبد الناصر محمد ديكيداها

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    4
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg