المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

0 0
02:00
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
البوليس الرواندي

البوليس الرواندي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري القسم الثاني-أ
أسوان

أسوان

- -
15:30
بترول أسيوط

بترول أسيوط

دوري القسم الثاني-أ
القناة

القناة

- -
15:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

دوري القسم الثاني-أ
مالية كفر الزيات

مالية كفر الزيات

- -
15:30
طنطا‏

طنطا‏

دوري القسم الثاني-أ
مسار

مسار

- -
18:00
السكة الحديد مودرن

السكة الحديد مودرن

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ملف يلا كورة.. توروب يبدأ مهمته مع الأهلي.. الزمالك يفقد شحاتة.. وغياب ثنائي بيراميدز

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:16 ص 16/10/2025
توروب

ييس توروب مدرب الأهليملف يلا كورة.. توروب يبدأ مهمته مع الأهلي.. الزمالك يفقد شحاتة.. وغياب ثنائي بي

نشر موقع يلا كورة مجموعة من الموضوعات الهامة على مدار يوم الأربعاء، على رأسها ظهور ييس توروب، المدير الفني الجديد للأهلي في مران الفريق، وتطورات إصابة حسين الشحات لاعب الأحمر، بالإضافة إلى غياب محمد شحاتة متوسط ميدان الزمالك عن مباراة الأبيض في الكونفدرالية.

وجاءت أبرز المواضيع على النحو التالي:

التزام مصدق

أكد سالم محمد سالم، وكيل اللاعب صلاح الدين مصدق، أن ما يتردد حول نية اللاعب في تقديم شكوى ضد نادي الزمالك غير صحيح تمامًا، مشيرًا إلى أن مصدق لاعب ملتزم وجاد، وأن الأزمة المالية الحالية أمر طبيعي يمكن أن يحدث في أي نادٍ بالعالم.

وكيل صلاح مصدق: اللاعب ملتزم.. ولن نقدم شكوى في الزمالك

توروب يبدأ مهمته

قاد الدنماركي ييس توروب المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، مرانه الأول مع الفريق اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة فريق إيجل نوار البوروندي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

توروب يبدأ مهامه رسميًا في الأهلي قبل السفر إلى بوروندي

بيراميدز يفقد ثنائي

كشف أحمد زاهر المدير الإداري لنادي بيراميدز عن سفر الثنائي رمضان صبحي وأسامة جلال إلى ألمانيا.

سيغيبان عن السوبر الأفريقي.. بيراميدز يعلن سفر رمضان صبحي وأسامة جلال إلى ألمانيا

تطورات إصابة الشحات

تابع حسين الشحات، لاعب الأهلي، تدريبات فريقه اليوم الأربعاء، من على مقاعد البدلاء، والتي يستعد من خلالها الفريق الأحمر لخوض مباراة إيجل نوار البوروندي.

"3 جرعات بلازما ومدة غيابه".. مصدر يكشف ليلا كورة تطورات إصابة الشحات في الأهلي

هوية جهاز توروب

تحددت هوية الجهاز المعاون للدنماركي ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، والذي بدأ مهمته الرسمية اليوم في استاد التتش بفرع النادي بالجزيرة.

يتبقى محلل الأداء.. يلا كورة يكشف هوية الجهاز المعاون لتوروب في الأهلي (صور)

استعدادات الزمالك

عقد البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للزمالك، دلسة مع اللاعبين قبل بداية تدريبات الفريق الأبيض استعدادا لمواجهة ديكيداها الصومالي.

مران بدني وجلسة فيريرا.. الزمالك يواصل تدريباته لمواجهة ديكيداها الصومالي

قبل مواجهة ديكيداها.. انتظام رباعي الزمالك الدولي وتدريبات تأهيلية للدباغ ومنسي

قائمة الأهلي

أعلن الدنماركي ييس توروب قائمته الأولى مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والتي ستخوض مباراة إيجل نوار البوروندي.

قائمة توروب الأولى.. الأهلي يضم 24 لاعبًا لمواجهة إيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا

صعوبات صلاح

تحدث النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، عن الصعوبات التي واجهها في مسيرته الكروية، وعن الأشياء التي يفعلها عندما يلعب مباراة سيئة، وسبب حبه لكرة القدم.

صلاح يتحدث عن.. صعوبات واجهها في مسيرته.. وسبب حبه لكرة القدم

إصابة كوكا

كشفت تقارير صحفية مساء اليوم الأربعاء، عن إصابة أحمد حسن كوكا، مهاجم فريق الاتفاق السعودي، وغيابه عن فريقه في الفترة القادمة.

تقارير: إصابة كوكا تبعده عن مباراة الاتفاق والهلال في الدوري السعودي

الزمالك يفقد شحاتة

تأكد غياب محمد شحاتة، لاعب وسط فريق الزمالك، عن مباراة ديكيداها الصومالي في بطولة كأس الكونفدرالية.

تأكد غياب شحاتة.. مصدر يكشف ليلا كورة موقف مصابي الزمالك من مباراة ديكيداها

الأهلي
الأهلي
أخبار إحصائيات
الأهلي الزمالك دوري أبطال أفريقيا الكونفدرالية رمضان صبحي بيراميدز محمد شحاتة ييس توروب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    4
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg