نشر موقع يلا كورة مجموعة من الموضوعات الهامة على مدار يوم الأربعاء، على رأسها ظهور ييس توروب، المدير الفني الجديد للأهلي في مران الفريق، وتطورات إصابة حسين الشحات لاعب الأحمر، بالإضافة إلى غياب محمد شحاتة متوسط ميدان الزمالك عن مباراة الأبيض في الكونفدرالية.

وجاءت أبرز المواضيع على النحو التالي:

التزام مصدق

أكد سالم محمد سالم، وكيل اللاعب صلاح الدين مصدق، أن ما يتردد حول نية اللاعب في تقديم شكوى ضد نادي الزمالك غير صحيح تمامًا، مشيرًا إلى أن مصدق لاعب ملتزم وجاد، وأن الأزمة المالية الحالية أمر طبيعي يمكن أن يحدث في أي نادٍ بالعالم.

توروب يبدأ مهمته

قاد الدنماركي ييس توروب المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، مرانه الأول مع الفريق اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة فريق إيجل نوار البوروندي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

بيراميدز يفقد ثنائي

كشف أحمد زاهر المدير الإداري لنادي بيراميدز عن سفر الثنائي رمضان صبحي وأسامة جلال إلى ألمانيا.

تطورات إصابة الشحات

تابع حسين الشحات، لاعب الأهلي، تدريبات فريقه اليوم الأربعاء، من على مقاعد البدلاء، والتي يستعد من خلالها الفريق الأحمر لخوض مباراة إيجل نوار البوروندي.

هوية جهاز توروب

تحددت هوية الجهاز المعاون للدنماركي ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، والذي بدأ مهمته الرسمية اليوم في استاد التتش بفرع النادي بالجزيرة.

استعدادات الزمالك

عقد البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للزمالك، دلسة مع اللاعبين قبل بداية تدريبات الفريق الأبيض استعدادا لمواجهة ديكيداها الصومالي.

قائمة الأهلي

أعلن الدنماركي ييس توروب قائمته الأولى مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والتي ستخوض مباراة إيجل نوار البوروندي.

صعوبات صلاح

تحدث النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، عن الصعوبات التي واجهها في مسيرته الكروية، وعن الأشياء التي يفعلها عندما يلعب مباراة سيئة، وسبب حبه لكرة القدم.

إصابة كوكا

كشفت تقارير صحفية مساء اليوم الأربعاء، عن إصابة أحمد حسن كوكا، مهاجم فريق الاتفاق السعودي، وغيابه عن فريقه في الفترة القادمة.

الزمالك يفقد شحاتة

تأكد غياب محمد شحاتة، لاعب وسط فريق الزمالك، عن مباراة ديكيداها الصومالي في بطولة كأس الكونفدرالية.

