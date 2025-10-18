نفى عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، تهديد أي لاعب من الفريق الأول لكرة القدم بالغياب عن التدريبات بسبب عدم حصوله على المستحقات المتأخرة.

وقال عبد الناصر محمد في تصريحات نقلها المركز الإعلامي لنادي الزمالك: "لاعبو الزمالك رجالًا، ويتحملون كامل المسؤولية، امتدادًا لأجيال عظيمة سابقة، واللاعبون يعبرون عن أنفسهم بكل احترام وأدب".

وأضاف: "اللاعبون يتدربون بقوة رغم الظروف الصعبة التي يمر بها النادي، وهذا ليس معناه أن ذهنه صافي بنسبة 100%، ولم يهدد أي لاعب بالغياب عن التدريب بسبب عدم الحصول على مستحقاته، نحاول احتواء هذه المواقف، ونعلم أن مجلس الإدارة وجون إدوارد يسعون لإنهاء الأزمة، ولسنا سعداء بمطالبة اللاعبين بمستحقاتهم المالية، وسنحاول قدر الإمكان أن تكون هناك استدامة في الصرف بمجرد عودة أرض نادي الزمالك من جديد".

وأوضح: "هناك أندية كثيرة تتأخر في صرف مستحقات اللاعبين ولكن الموضوع في الزمالك بشكل أكبر، وفي النهاية اللاعب سيحصل على مستحقاته، ولا يوجد تقصير من الإدارة أو إدارة الكرة في حل هذه الأزمة".

وتابع مدير الكرة: "الجهاز الفني واللاعبون يبذلون أقصى جهد في الملعب لتحقيق أفضل النتائج من أجل جمهور الزمالك الكبير".

أما فيما يخص وجود لائحة جديدة للفريق.. قال: "هناك لائحة جديدة للموسم الحالي، وهي استثنائية، لأنه موسم استثنائي، والنادي يمر بمرحلة تجديد، والجميع شارك في اللائحة، وقمت بتسليمها للمدير الرياضي".

وأنهى عبد الناصر محمد تصريحاته قائلًا.. "أناشد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإعادة أرض النادي في السادس من أكتوبر".