المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

1 0
02:00
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
البوليس الرواندي

البوليس الرواندي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري القسم الثاني-أ
أسوان

أسوان

0 0
15:30
بترول أسيوط

بترول أسيوط

دوري القسم الثاني-أ
القناة

القناة

1 0
15:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

دوري القسم الثاني-أ
مالية كفر الزيات

مالية كفر الزيات

0 0
15:30
طنطا‏

طنطا‏

دوري القسم الثاني-أ
مسار

مسار

- -
18:00
السكة الحديد مودرن

السكة الحديد مودرن

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مدير الكرة بالزمالك: لا أحد يهدد بالغياب بسبب المستحقات.. ونمر بظروف صعبة

محمد جلال

كتب - محمد جلال

03:54 م 16/10/2025
الزمالك

الزمالك - صورة أرشيفية

نفى عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، تهديد أي لاعب من الفريق الأول لكرة القدم بالغياب عن التدريبات بسبب عدم حصوله على المستحقات المتأخرة.

وقال عبد الناصر محمد في تصريحات نقلها المركز الإعلامي لنادي الزمالك: "لاعبو الزمالك رجالًا، ويتحملون كامل المسؤولية، امتدادًا لأجيال عظيمة سابقة، واللاعبون يعبرون عن أنفسهم بكل احترام وأدب".

وأضاف: "اللاعبون يتدربون بقوة رغم الظروف الصعبة التي يمر بها النادي، وهذا ليس معناه أن ذهنه صافي بنسبة 100%، ولم يهدد أي لاعب بالغياب عن التدريب بسبب عدم الحصول على مستحقاته، نحاول احتواء هذه المواقف، ونعلم أن مجلس الإدارة وجون إدوارد يسعون لإنهاء الأزمة، ولسنا سعداء بمطالبة اللاعبين بمستحقاتهم المالية، وسنحاول قدر الإمكان أن تكون هناك استدامة في الصرف بمجرد عودة أرض نادي الزمالك من جديد".

وأوضح: "هناك أندية كثيرة تتأخر في صرف مستحقات اللاعبين ولكن الموضوع في الزمالك بشكل أكبر، وفي النهاية اللاعب سيحصل على مستحقاته، ولا يوجد تقصير من الإدارة أو إدارة الكرة في حل هذه الأزمة".

وتابع مدير الكرة: "الجهاز الفني واللاعبون يبذلون أقصى جهد في الملعب لتحقيق أفضل النتائج من أجل جمهور الزمالك الكبير".

أما فيما يخص وجود لائحة جديدة للفريق.. قال: "هناك لائحة جديدة للموسم الحالي، وهي استثنائية، لأنه موسم استثنائي، والنادي يمر بمرحلة تجديد، والجميع شارك في اللائحة، وقمت بتسليمها للمدير الرياضي".

وأنهى عبد الناصر محمد تصريحاته قائلًا.. "أناشد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإعادة أرض النادي في السادس من أكتوبر".

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري الكونفدرالية عبد الناصر محمد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    4
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg