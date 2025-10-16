نفى يانيك فيريرا، مدرب الزمالك، مطالبته للاعبي الفريق الأبيض بعدم خوض المباريات بسبب أزمة المستحقات المالية، مشيرا إلى أنه لم يعد بحصد جميع البطولات.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة ديكيداها الصومالي في الدور التمهيدي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال فيريرا في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي: "الزمالك يعمل حاليا على حل المشاكل التي تواجه الفريق ومنها تواجد صالة جيمانيزيوم بجانب ملعب التدريبات".

وأضاف: "لم أتحدث مع اللاعبين وأطالبهم بعدم خوض المباريات بسبب الأزمة المالية، وهناك أيضا من سألني حول رغبتي في التخلص من عبد الحميد معالي في يناير المقبل.. أريد القول إن الأخبار الخاطئة تؤثر بالسلب على الفريق".

وواصل مدرب الزمالك: "في أول مقابلة لي مع النادي لم أعد بحصد كل البطولات، وإذا قلت ذلك سأكون كاذبًا، ولا يوجد مدرب يستطيع أن يعد بالفوز بكل البطولات، ولكن سنبذل قصارى جهدنا في الفترة المقبلة لتحقيق الانتصارات والعمل على الفوز ببطولات".

وتابع المدرب البلجيكي: "عندما تكون في فريق بحجم الزمالك فعليك الفوز بالبطولات، فنحن حاليًا لدينا 18 نقطة، وكنا من المفترض أن نصل لـ21 نقطة، والفريق لا يزال لديه القدرة على إنهاء الدوري في أول مركزين، وعلينا أن نتعامل مع المشاكل خارج الملعب ونشارك الموسم المقبل في دوري أبطال أفريقيا".

أما فيما يخص التدريب على استاد الكلية الحربية.. قال: "الإدارة الرياضية قررت في بداية الموسم أن التدريب في ملعب الكلية الحربية سيوفر أجواء أفضل للفريق، والخطة كانت تتمثل في التدريب لأشهر قليلة خارج ملعب النادي على أن نتحرك بعدها لفرع النادي في السادس من أكتوبر ولكن تم سحب أرض الزمالك".

أما فيما يخص رحيل الثنائي بارون أوشينج ومحمود جهاد.. قال: "بارون لاعب صغير ويحتاج وقت أكثر للتعود على طريقة لعب الزمالك لأنه انضم للفريق بعد بداية الدوري، ولم أطلب أن يتدرب اللاعب مع فريق الشباب إطلاقًا، وفيما يخص محمود جهاد فلم أر منه الكثير لأنه عائد من إصابة ولكنه لاعب جيد جدًا، وأتمنى أن يتدرب لمدة أسبوعين بدون إصابات ليستعيد لياقة المباريات حتى يحصل على دقائق أكثر في اللعب مع الفريق ويستفيد منه الفريق".

وزاد فيريرا: "أؤمن بدور المعد النفسي، وفي فريقي السابق كان يتواجد معد نفسي وهو ليس ساحر ومن الوارد الاستعانة به في الزمالك مستقبلًا".

أما عن وجود أكثر من حارس أساسي.. قال: "اجتمعنا مع حراس مرمى الفريق وشرحنا لهم موقفهم معنا، ونرى أن صبحي هو الحارس الأساسي، لأنه يجيد اللعب بقدمه، ولديه أفضلية بسيطة عن عواد ومهدي وسيكون كل واحد منهما بديلًا في مباراتين، ومن الطبيعي أن يكون اللاعب الذي لا يشارك باستمرار غاضبًا، ومحمد عواد لم يشكُ من عدم مشاركته ولكنه بالتأكيد هو ليس سعيدًا".

وأنهى: "في اجتماعي مع رئيس النادي شعرت بدعم كبير من كل المسؤولين بجانب دعم من جون إدوارد المدير الرياضي، وأعلم أن جون يتعرض لانتقادات كثيرة لكنها غير عادلة".