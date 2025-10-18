المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

1 0
02:00
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
البوليس الرواندي

البوليس الرواندي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري القسم الثاني-أ
أسوان

أسوان

0 1
15:30
بترول أسيوط

بترول أسيوط

دوري القسم الثاني-أ
القناة

القناة

2 1
15:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

دوري القسم الثاني-أ
مالية كفر الزيات

مالية كفر الزيات

1 0
15:30
طنطا‏

طنطا‏

دوري القسم الثاني-أ
مسار

مسار

0 0
18:00
السكة الحديد مودرن

السكة الحديد مودرن

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

فقرة خططية وتصحيح الأخطاء.. الزمالك يواصل الاستعدادات لمواجهة ديكيداها الصومالي

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

06:30 م 16/10/2025
الزمالك

نادي الزمالك

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة فريق ديكيداها الصومالي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يواجه نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 من البطولة.

مران الزمالك

وحرص الجهاز بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، على تخفيف الحمل البدني للاعبين، خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية.

حيث أدى اللاعبون فقرة تدريبات بدنية خفيفة تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق، بجانب فقرة خاصة بالكرة.

كما ركز الجهاز الفني على بعض الجوانب الخططية والفنية، حيث حرص على توجيه اللاعبين باستمرار خلال الفقرة الخططية وتصحيح الأخطاء، قبل خوض تقسيمة فنية في منتصف الملعب لتنفيذ ما تم التدريب عليه.

ويستهل الزمالك مبارياته بعد انتهاء فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر الجاري، التي شهدت انضمام عددًا من اللاعبين لصفوف المنتخبات، على رأس منتخب مصر الأول والمشارك في كأس العرب.

وعقب الانتهاء من مباراة الذهاب، يستعد الزمالك لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي، مساء السبت الموافق 24 أكتوبر الجاري، في إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك كأس الكونفدرالية مران الزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    4
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg