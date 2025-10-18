واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة فريق ديكيداها الصومالي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يواجه نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 من البطولة.

مران الزمالك

وحرص الجهاز بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، على تخفيف الحمل البدني للاعبين، خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية.

حيث أدى اللاعبون فقرة تدريبات بدنية خفيفة تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق، بجانب فقرة خاصة بالكرة.

كما ركز الجهاز الفني على بعض الجوانب الخططية والفنية، حيث حرص على توجيه اللاعبين باستمرار خلال الفقرة الخططية وتصحيح الأخطاء، قبل خوض تقسيمة فنية في منتصف الملعب لتنفيذ ما تم التدريب عليه.

ويستهل الزمالك مبارياته بعد انتهاء فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر الجاري، التي شهدت انضمام عددًا من اللاعبين لصفوف المنتخبات، على رأس منتخب مصر الأول والمشارك في كأس العرب.

وعقب الانتهاء من مباراة الذهاب، يستعد الزمالك لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي، مساء السبت الموافق 24 أكتوبر الجاري، في إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية.