كلام فى الكورة
الزمالك يعلن انتظام بنتايك وشيكو بانزا في التدريبات قبل مواجهة ديكيداها

محمد جلال

كتب - محمد جلال

06:59 م 16/10/2025
الزمالك شيكو بانزا سيراميكا

شيكو بانزا - لاعب الزمالك

أعلن نادي الزمالك مساء اليوم الخميس، انتظام الثنائي محمود بنتايك وشيكو بانزا، لاعبا الفريق الأبيض، في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الخميس، على استاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة ديكيداها الصومالي.

وأشار المركز الإعلامي لنادي الزمالك، إلى أن بنتايك أنهى مشاركته مع منتخب المغرب الثاني في المعسكر الأخير، بينما شارك شيكو بانزا مع منتخب أنجولا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع ديكيداها الصومالي في إياب الدور التمهيدي الثاني، في لقاء يوم 24 أكتوبر الجاري في القاهرة أيضًا.

ولعب شيكو بانزا مساء اليوم الخميس، مع نادي الزمالك في الموسم الحالي، 6 مباريات بواقع 330 دقيقة، سجل خلالهم هدفين دون تقديم أي تمريرة حاسمة.

أما محمود بنتايك فلعب مع الزمالك 9 مباريات بواقع 707 دقائق، لم يسجل أي هدف بل اكتفى بصناعة تمريرة حاسمة واحدة وحصل على 3 بطاقات صفراء.

الزمالك الكونفدرالية محمود بنتايك شيكو بانزا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    4
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

