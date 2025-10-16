يخوض المصري البورسعيدي مواجهة قوية ضد الاتحاد الليبي في الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس الكونفدرالية لموسم "2025-2026".

ويحل المصري ضيفًا على الاتحاد الليبي في الثامنة مساء غدٍ الجمعة على ستاد الحادي عشر من يونيو بالعاصمة الليبية طرابلس في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية.

طالع مباريات ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية من هنا

وأعلنت قناة أون سبورت إذاعة مباراة الاتحاد الليبي والمصري في ذهاب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكتبت الصفحة الرسمية للقناة: "انتظروا مباراة الاتحاد الليبي والمصري في ذهاب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.. غدا الجمعة الساعة 8:00 مساء على ON SPORT 1".

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين المصري والاتحاد الليبي يوم 26 أكتوبر الجاري.

جدير بالذكر أن الزمالك هو الممثل الثاني لمصر في بطولة الكونفدرالية وسيواجه ديكيداها الصومالي يوم السبت المقبل.