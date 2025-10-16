المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

1 0
02:00
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
البوليس الرواندي

البوليس الرواندي

9 30
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري القسم الثاني-أ
أسوان

أسوان

0 1
15:30
بترول أسيوط

بترول أسيوط

دوري القسم الثاني-أ
القناة

القناة

2 1
15:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

دوري القسم الثاني-أ
مالية كفر الزيات

مالية كفر الزيات

1 0
15:30
طنطا‏

طنطا‏

دوري القسم الثاني-أ
مسار

مسار

0 1
18:00
السكة الحديد مودرن

السكة الحديد مودرن

قناة مجانية تعلن نقل مباراة الاتحاد الليبي والمصري في الكونفدرالية

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:49 م 16/10/2025
المصري البورسعيدي

المصري البورسعيدي

يخوض المصري البورسعيدي مواجهة قوية ضد الاتحاد الليبي في الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس الكونفدرالية لموسم "2025-2026".

ويحل المصري ضيفًا على الاتحاد الليبي في الثامنة مساء غدٍ الجمعة على ستاد الحادي عشر من يونيو بالعاصمة الليبية طرابلس في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية.

طالع مباريات ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية من هنا

وأعلنت قناة أون سبورت إذاعة مباراة الاتحاد الليبي والمصري في ذهاب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكتبت الصفحة الرسمية للقناة: "انتظروا مباراة الاتحاد الليبي والمصري في ذهاب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.. غدا الجمعة الساعة 8:00 مساء على ON SPORT 1".

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين المصري والاتحاد الليبي يوم 26 أكتوبر الجاري.

جدير بالذكر أن الزمالك هو الممثل الثاني لمصر في بطولة الكونفدرالية وسيواجه ديكيداها الصومالي يوم السبت المقبل.

الزمالك الاتحاد الليبي المصري البورسعيدي كأس الكونفدرالية القنوات الناقلة مباريات الكونفدرالية

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

