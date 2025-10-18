أبرزهم السعيد.. 9 غيابات في صفوف الزمالك أمام ديكيداها

يفتقد نادي الزمالك لخدمات 9 لاعبين، خلال مواجهته مساء الغد مع نظيره ديكيداها الصومالي، في إطار منافسات ذهاب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أرضية استاد القاهرة الدولي.

الإجهاد يبعد دونجا وبنتايك.. والإصابة تحرم الزمال من 4 لاعبين ضد ديكيداها

وجاء على رأس غيابات الزمالك نجمه عبد الله السعيد بسبب الإجهاد، والذي أبعد أيضًا الثنائي نبيل عماد دونجا ومحمود بنتايك عن لقاء الغد.

كما يغيب عن الزمالك كلا من: محمد شحاتة، عدي الدباغ، آدم كايد وناصر منسي بداعي الإصابة.

وأوضح مصدر داخل القلعة البيضاء، عن أن يانيك فيريرا استبعد الثنائي مهدي سليمان وأحمد عبد الرحيم إيشو لأسباب فنية.

وفي المقابل شهدت القائمة عودة لاعب خط وسط محمود جهاد، بعد غيابه منذ الموسم الماضي بداعي الإصابة.

وأعلن يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، قائمة الفريق الأبيض التي ستواجه ديكيداها الصومالي، في السادسة من مساء الغد.. للتعرف على القائمة كاملة اضغط هنا

ويسعى الزمالك لمصالحة جماهيره من بوابة منافسه الصومالي، بعد التعثر في آخر 3 جولات لعبها بالدوري المصري الممتاز.