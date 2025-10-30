أعلنت قناة نادي الزمالك، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء، قرر التقدم بشكوى رسمية ضد مجلة الأهلي، بسبب غلاف العدد المنشور اليوم الخميس، الموافق 30 أكتوبر الجاري.

وقال محمد أبو العلا مقدم برنامج "زملكاوي" عبر قناة الزمالك: "قرر مجلس إدارة نادي الزمالك التقدم بشكوى رسمية ضد مجلة الأهلي إلى المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة".

وتابع: "آن الآوان لحدوث تحقيق شفاف وعاجل، للحد من هذه التجاوزات، من خلال عقوبة رادعة".

وكانت مجلة الأهلي قد نشرت موضوعًا عن أزمة إيقاف دونجا لاعب خط وسط نادي الزمالك، وغيابه عن منافسات بطولة كأس السوبر المصري.