الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

1 1
20:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

2 0
19:00
التأمين الإثيوبي

التأمين الإثيوبي

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

1 1
20:30
الرياض

الرياض

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

0 0
22:45
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإماراتي
عجمان

عجمان

0 3
18:45
العين

العين

قناة الزمالك: إدارة النادي تقدمت بشكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد مجلة الأهلي

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

11:10 م 30/10/2025
شعار نادي الزمالك

نادي الزمالك

أعلنت قناة نادي الزمالك، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء، قرر التقدم بشكوى رسمية ضد مجلة الأهلي، بسبب غلاف العدد المنشور اليوم الخميس، الموافق 30 أكتوبر الجاري.

وقال محمد أبو العلا مقدم برنامج "زملكاوي" عبر قناة الزمالك: "قرر مجلس إدارة نادي الزمالك التقدم بشكوى رسمية ضد مجلة الأهلي إلى المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة".

وتابع: "آن الآوان لحدوث تحقيق شفاف وعاجل، للحد من هذه التجاوزات، من خلال عقوبة رادعة".

وكانت مجلة الأهلي قد نشرت موضوعًا عن أزمة إيقاف دونجا لاعب خط وسط نادي الزمالك، وغيابه عن منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

مباراة الأهلي القادمة
قناة الزمالك مجلس الأهلي المجلس الأعلى للإعلام

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

