قناة مفتوحة.. موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي في الكونفدرالية

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

10:23 ص 24/10/2025
أحمد حمدي خلال مباراة الزمالك وديكيداها

مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره فريق ديكيداها الصومالي، في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك كان انتصر بنتيجة عريضة على حساب ديكيداها الصومالي (6-0)، في مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي، على ستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك وديكيداها

وتنطلق مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي، في تمام السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب السلام، في إياب دور الـ32 من الكونفدرالية.

مباراتي مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي، في إطار الذهاب والإياب أقيما في القاهرة، بعدما الناديين لاتفاق حول هذا الأمر.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وديكيداها

وتنقل أحداث مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي، عبر قناة أون سبورت 1، التي حصلت على حقوق بث مواجهات الأندية المصرية في الأدوار التمهيدية لبطولتي الكونفدرالية ودوري أبطال أفريقيا.

وكان الزمالك ودع منافسات بطولة كأس الكونفدرالية في الموسم الماضي، بعدما خسر أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي، في مباراة إياب ربع النهائي، التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الكونفدرالية ديكيداها الصومالي مباراة الزمالك وديكيداها

