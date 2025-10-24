المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الكونفدرالية.. شباب بلوزداد يتأهل للمجموعات بالفوز على هافيا كوناكري

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

11:27 م 24/10/2025
شباب بلوزداد

شباب بلوزداد

تأهل فريق شباب بلوزداد الجزائري إلى دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بتغلبه على ضيفه هافيا كوناكري الغيني.

شباب بلوزداد هزم هافيا كوناكري بنتيجة 2-0، مساء الجمعة، في إياب دور الـ32 (الدور التمهيدي الثاني) لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وسجل عبد الرحمن مزيان هدف التقدم في الدقيقة 55 بعد شوط أول سلبي، قبل أن يعزز النتيجة لطفي بوصوار في الدقيقة 68.

وكان الفريقان قد تعادلا ذهابا في هذا الدور بنتيجة 1-1، ليتأهل الفريق الجزائري متفوقا بالنتيجة الإجمالية 3-1.

ولحق شباب بلوزداد بفريقي الزمالك وعزام يونايتد التزاني الذين تأهلا في وقت سابق إلى المجموعات.

ومن المقرر أن يكتمل عقد المتأهلين إلى دور المجموعات بختام الدور التمهيدي الثاني يوم الأحد المقبل، على أن ينطلق الدور القادم في شهر نوفمبر.

الزمالك الكونفدرالية شباب بلوزداد

