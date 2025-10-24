تأهل فريق شباب بلوزداد الجزائري إلى دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بتغلبه على ضيفه هافيا كوناكري الغيني.

شباب بلوزداد هزم هافيا كوناكري بنتيجة 2-0، مساء الجمعة، في إياب دور الـ32 (الدور التمهيدي الثاني) لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وسجل عبد الرحمن مزيان هدف التقدم في الدقيقة 55 بعد شوط أول سلبي، قبل أن يعزز النتيجة لطفي بوصوار في الدقيقة 68.

وكان الفريقان قد تعادلا ذهابا في هذا الدور بنتيجة 1-1، ليتأهل الفريق الجزائري متفوقا بالنتيجة الإجمالية 3-1.

ولحق شباب بلوزداد بفريقي الزمالك وعزام يونايتد التزاني الذين تأهلا في وقت سابق إلى المجموعات.

ومن المقرر أن يكتمل عقد المتأهلين إلى دور المجموعات بختام الدور التمهيدي الثاني يوم الأحد المقبل، على أن ينطلق الدور القادم في شهر نوفمبر.